Foto: Reprodução Informação repassada ao Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV) levou à descoberta do esconderijo próximo a Berlim

Autoridades alemãs descobriram um esconderijo subterrâneo de armas numa floresta perto de Berlim. Segundo a imprensa alemã, o local estaria sendo usado pelo serviço secreto da Rússia, que planejava assassinatos na Alemanha.

O esconderijo foi descoberto há cerca de um ano, após agentes da agência de inteligência interna da Alemanha, o Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV), terem recebido informações sobre um suposto depósito de armas. No local, foram descobertas duas armas de fogo de calibre curto e munição. A descoberta foi revelada nesta sexta-feira (21/08) pelo jornal Süddeutsche Zeitung e as emissoras de televisão NDR e WDR.

Depois da localização, o esconderijo foi mantido intacto e observado durante meses, numa tentativa de identificar os responsáveis. Em paralelo, as armas que estavam no local foram secretamente inutilizadas e equipadas com um rastreador, segundo informaram fontes familiarizadas com a ação.

Mas, porém, nada aconteceu. Autoridades acreditam que os responsáveis pelo depósito possam ter percebido a movimentação e passaram a evitá-lo.

Ainda assim, as autoridades alemãs parecem ter encontrado uma pista importante sobre os responsáveis pelo depósito. De acordo com informações obtidas pelo Süddeutsche Zeitung, NDR e WDR, um suspeito foi preso na Romênia. O homem pode ter sido o responsável por criar o esconderijo subterrâneo. Desde novembro, a Procuradoria Geral da República do país investiga o caso.

De acordo com as reportagens, autoridades da Alemanha estão convencidas de que as armas foram escondidas por agentes de Moscou que realizariam atentados na Alemanha a mando da Rússia para eliminar executivos da indústria de defesa, opositores russos no exílio e diversos apoiadores da Ucrânia.

Há meses, o presidente do BfV, Sinan Selen, vem alertando autoridades sobre agentes secretos russos que estariam planejado assassinatos na Alemanha.

Procurados pela imprensa alemã, o BfV e a embaixada da Rússia no país se recusaram a comentar o caso.

Ligação com outros casos

Segundo a revista alemã Der Spiegel, os investigadores analisam possíveis conexões entre o depósito de armas e uma campanha de sabotagem supostamente iniciada pela Rússia contra linhas logísticas ucranianas.

No ano passado, agentes de segurança da Polônia prenderam vários suspeitos que teriam sido encarregados de enviar encomendas postais preparadas com dispositivos incendiários ou detonadores. Algumas prisões foram realizadas também na Romênia.

Esses dispositivos poderiam ser acionados remotamente ou por temporizador durante o transporte, causando danos graves a veículos, aviões de carga ou centros logísticos. Casos semelhantes também já foram registrados na Alemanha. Um deles ocorreu no aeroporto de Leipzig, onde um pacote pegou fogo dentro de um contêiner de carga na área de movimentação das aeronaves.

Recentemente, também no aeroporto de Leipzig, foi encontrado um drone equipado com explosivos. Ele estava nas proximidades de aeronaves de transporte ucranianas. Não está claro quem está por trás do episódio. O aeroporto de Leipzig funciona como um centro de distribuição de materiais bélicos ocidentais para a Ucrânia, além de ser usado para serviços de transporte pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e as forças militares da Alemanha.

Método da Guerra Fria

Esconderijos de armas na Europa Ocidental era um método utilizado pela União Soviética durante a Guerra Fria. Instalados em áreas de florestas, esses depósitos secretos continuaram sendo usados por serviços de inteligência russos nos últimos anos para troca de informações ou materiais com espiões russos que vivem no Ocidente sob identidades falsas.

De acordo com o Süddeutsche Zeitung, o papel desempenhado por esses depósitos na época soviética se tornou conhecido, entre outras fontes, por meio de informações reveladas pelo ex-oficial da KGB e posteriormente desertor Vasili Mitrokhin. Segundo ele, Moscou realizou preparativos abrangentes para atuar também na Alemanha Ocidental em caso de uma crise com Otan. Instalações militares, centros da indústria de defesa e infraestruturas estratégicas já eram considerados alvos prioritários pela União Soviética.

Na Suíça, um antigo depósito soviético chegou a ser encontrado na década de 1990 com base nas informações fornecidas pelo desertor.

Há dois anos, durante uma obra perto da cidade de Bellheim, no estado alemão da Renânia-Palatinado, foram encontrados explosivos e granadas. O material estava aparentemente embalado e escondido de forma profissional, nas imediações de um oleoduto da Otan utilizado para abastecer com combustível as forças da aliança militar.

cn (ots)