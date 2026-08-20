Redação DW Ventiladores portáteis de mão se tornaram populares no verão alemão

Quase 14 mil pessoas morreram na Alemanha entre abril e agosto deste ano em consequência de períodos de calor extremo, segundo estimativas do Instituto Robert Koch (RKI), entidade do governo responsável pelo monitoramento e controle de doenças.

Isso corresponde a quase 17 mortes por 100 mil habitantes, de acordo com o relatório mais recente do RKI sobre mortalidade relacionada ao calor, que abrange o período entre 6 de abril e 9 de agosto.

Segundo o RKI, trata-se de uma estimativa conservadora. Isso significa que o total de mortes associadas ao calor neste ano pode ser ainda maior. Na última década, os anos com mais vítimas haviam sido 2018 (9.400) e 2019 (7.600).

De acordo com o instituto, os períodos de calor no país levam regularmente a um aumento do número de óbitos, mas raramente são a única causa, como em situações de insolação. Na maioria das vezes, a morte é provocada por uma combinação entre altas temperaturas e doenças preexistentes, razão pela qual o calor normalmente não aparece nos atestados de óbito.

Idosos são os mais afetados

O calor é especialmente perigoso para idosos. Pessoas com 65 anos ou mais somavam cerca de 90% das mortes: 7.040 tinham 85 anos ou mais, cerca de 3.450 tinham entre 75 e 84 anos e 2.170 entre 65 e 74 anos. Entre as vítimas com menos de 65 anos, o RKI registrou 1.320 mortes.

No total, mais mulheres do que homens morreram em decorrência do calor. Segundo o instituto, um dos fatores é porque a proporção de mulheres é maior entre a população mais idosa.

De acordo com o RKI, um aumento da mortalidade associado ao calor geralmente passa a ser perceptível quando a temperatura média semanal atinge 20 ºC, considerando a média das temperaturas diurnas e noturnas ao longo de uma semana.

Onda de calor no fim de junho foi especialmente letal

Das cerca de 14 mil mortes associadas ao calor, 9,6 mil ocorreram apenas na semana entre 22 e 28 de junho, quando as temperaturas ficaram em torno dos 40 ºC em muitas regiões da Alemanha, superando pela primeira vez os 41 ºC e registrando três dias seguidos de recorde de calor.

Em 2026, a Europa Ocidental viveu o seu mês de junho e julho mais quentes já registrados, segundo o Copernicus, serviço de monitoramento climático da União Europeia. A temperatura média na região atingiu 21,62 ºC, superando o recorde anterior de 2022 e ficando 2,79 ºC acima da média observada no período base de 1991 a 2020.

O RKI calcula suas estimativas com base nos dados de mortalidade do Departamento Federal de Estatísticas e informações de 52 estações meteorológicas do Serviço Meteorológico Alemão.

Os números sobre mortes causadas pelo calor podem ser revisados posteriormente. Os dados referentes a anos anteriores também variam em comparação com estimativas divulgadas anteriormente pelo RKI.

Segundo uma porta-voz da instituição, isso ocorre porque os cálculos são refeitos mensalmente, inclusive para os anos passados. "Além disso, o modelo continua sendo aperfeiçoado, por isso os resultados nem sempre são exatamente os mesmos", explicou.

ra/le (dpa, epd, ots)