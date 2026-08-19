Hyrox se popularizou mundialmente ao estabelecer novos objetivos para frequentadores de academias
Thomas Klein
Hyrox se popularizou mundialmente ao estabelecer novos objetivos para frequentadores de academias

Provavelmente nenhum outro esporte viveu uma expansão internacional tão rápida nos últimos anos quanto o Hyrox. O que começou como uma ideia em 2017 virou, em poucos anos, um dos movimentos de fitness que mais crescem no mundo, inclusive no Brasil. A modalidade já está presente em mais de 85 cidades distribuídas por cerca de 30 países.

O formato foi desenvolvido pelo organizador de eventos Christian Toetzke, pelo especialista em comunicação Michael Trautmann e por Moritz Fürste, ex-jogador da seleção alemã de hóquei sobre grama, bicampeão olímpico nos Jogos de Pequim, em 2008, e de Londres, em 2012.

A proposta inicial era simples: criar uma competição que combinasse a atmosfera de uma corrida de rua com a intensidade do treinamento funcional praticado por muitas pessoas nas academias. O Hyrox consiste em oito estações de exercícios funcionais intercaladas por oito corridas de um quilômetro.

"As pessoas gostam de se desafiar ou competir com os outros, participar de uma disputa e enfrentar seus próprios limites", disse Fürste à DW. De certa forma, muitos já faziam isso. O Hyrox apenas transformou essa prática em um formato competitivo padronizado.

Novo objetivo na academia

Para desenvolver o conceito, os fundadores analisaram o cenário esportivo global e concluíram que havia uma lacuna entre os esportes já estabelecidos.

"A maioria dos esportes, como tênis, futebol ou esportes com bola em geral, é claramente definida", explicou Fürste. "Eles existem há centenas de anos. Mas a única área do universo esportivo que nunca foi realmente definida foi a das academias. Queríamos dar a essas pessoas um objetivo para treinar, além de apenas manter a saúde ou ter uma boa aparência diante do espelho."

O Hyrox não é a única iniciativa que procura transformar a rotina das academias em competição. Seu concorrente mais conhecido é o CrossFit, criado em 2007. Diferentemente do Hyrox, o CrossFit muda diariamente as provas e inclui elementos como levantamento de peso olímpico e ginástica.

Já o Hyrox mantém sempre o mesmo formato, privilegiando o desenvolvimento da chamada aptidão funcional. Uma modalidade semelhante é a DEKA Fit, embora sua expansão global seja mais limitada pela concentração em academias afiliadas nos Estados Unidos.

Para Fürste, o maior indicador de sucesso é a reação dos participantes ao final das provas. "Ninguém cruza a linha de chegada com energia sobrando. Todos terminam completamente exaustos. Mas todos já começam a pensar em ser mais rápidos na próxima vez."

O formato padronizado permite comparar resultados em qualquer lugar do mundo, seja em Hamburgo, Londres, Nova York ou Sidney. Como consequência, o interesse pela modalidade cresceu rapidamente nos últimos anos.

Próxima meta: Olimpíadas de 2032

Em entrevista concedida à revista Sports Illustrated em 2025, Fürste disse que pretende incluir o Hyrox no programa olímpico dos Jogos de Brisbane, em 2032, levando a competição de fitness para o maior palco esportivo do mundo, segundo relatou à revista esportiva.

Ele apontou dois momentos decisivos para o desenvolvimento do Hyrox. O primeiro ocorreu quando 650 participantes compareceram ao evento inaugural.

O segundo veio em 2022, após a pandemia de covid-19, quando uma etapa realizada em Londres teve todos os ingressos esgotados. Naquele momento, segundo ele, ficou claro que a modalidade tinha potencial para crescer em grande escala.

Na temporada 2022/23, cerca de 90 mil atletas participaram das competições de Hyrox. Em 2025, esse número já havia ultrapassado 650 mil. Há um milhão de atletas previstos para competir nesta temporada.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/agencias/dw/2026-08-19/hyrox--a-sensacao-esportiva-que-a-alemanha-exportou-ao-mundo.html
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