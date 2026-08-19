Gustavo Queiroz Com federações partidárias, cláusula de desempenho e limites mais rígidos para candidaturas, a eleição de 2026 registra forte queda no número de concorrentes.

As 20,5 mil candidaturas registradas na Justiça Eleitoral até o último final de semana indicam que a eleição de 2026 será a menos concorrida desde 2010. A disputa reúne 8,5 mil concorrentes a menos do que em 2022, uma queda de quase 30%. É a primeira interrupção em três décadas de crescimento. Em relação ao pleito anterior, os concorrentes formam também um grupo mais velho, mais escolarizado e mais rico.

Os dados mostram ainda que a participação feminina teve leve aumento e atingiu o maior patamar proporcional desde 1994, embora o número absoluto tenha recuado junto com o total de concorrentes (leia mais abaixo). Os jovens chegam às urnas neste ano com o menor patamar de postulantes desde 1998.

O perfil típico do candidato em 2026, porém, é homem (62,5% das candidaturas), branco (48,8%), casado (50,1%) e com ensino superior completo (58,5%). A idade média é de 49 anos, e a ocupação mais frequente é a de empresário (12,5%). O patrimônio mediano declarado é de R$ 110 mil, incluindo 34% que afirmam não possuir bens. Em conjunto, os dados indicam que o perfil dos concorrentes difere da média do eleitorado brasileiro.

Os números foram organizados pela DW com base nos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os registros de 2026 ainda podem sofrer pequenas alterações em razão de eventuais indeferimentos pela Justiça Eleitoral.

Candidatos estão mais velhos

A redução das candidaturas é acompanhada por uma mudança gradual no perfil dos concorrentes. A idade média passou de 45 anos em 1994 para 49 em 2026, em uma trajetória de crescimento quase contínuo ao longo das últimas três décadas.

Os jovens estão entre os mais afetados. Nomes mais novos, sobretudo os com menos recursos financeiros e capital político, enfrentam maiores dificuldades para disputar eleições. A parcela de postulantes entre 18 e 29 anos caiu de 4,8% em 2022 para 4,6% em 2026.

Em números absolutos, a retração foi de 1.401 para 950 nomes. É o menor patamar desde 1998. A queda se intensificou desde o pico registrado em 2014. Considerando apenas os candidatos de 18 a 20 anos, somente 19 disputam vagas no Legislativo em todo o país.

No extremo oposto, os candidatos da terceira idade ampliaram sua presença. Nomes com mais de 60 anos representavam 8,7% dos postulantes em 1994 e agora chegam a 19,8%. O avanço é praticamente contínuo desde 2002, quando enquanto também se observa um envelhecimento da própria população brasileira.

Patrimônio volta a crescer

A evolução patrimonial dos candidatos acompanha a mudança de perfil da disputa. Considerando a mediana do patrimônio declarado, indicador que divide o grupo em duas metades e evita distorções provocadas por grandes fortunas, observa-se uma retomada do crescimento nos últimos anos.

Em valores corrigidos pela inflação, a mediana patrimonial era de R$ 119 mil em 2006. A quantia caiu sucessivamente até atingir R$ 45 mil em 2018 e voltou a subir desde então, chegando a R$ 110 mil em 2026.

Entre os candidatos que declararam possuir bens, o avanço é mais nítido. Nesse grupo, a mediana passou de R$ 333 mil em 2022 para R$ 404 mil em 2026. A diferença entre homens e mulheres permanece elevada: entre aqueles que possuem patrimônio declarado, eles informam uma mediana 86% superior à das candidatas.

Os postulantes mais ricos ajudam a elevar os números. A proporção dos que declararam mais de R$ 5 milhões em patrimônio, por exemplo, passou de 2,3% para 3,8% do total. Como a DW mostrou, porém, os valores informados não precisam ser atualizados pelo valor de mercado, o quetraz um retrato defasado sobre o tamanho da riqueza dos candidatos.

"O perfil médio sempre foi homem, casado, com alta escolaridade e alta renda. O aumento [do patrimônio] não destoa; as eleições brasileiras são historicamente elitizadas", afirma Hannah Maruci, cofundadora d'A Tenda das Candidatas e pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

A legislação permite que candidatos utilizem recursos próprios em suas campanhas até o limite de 10% dos gastos eleitorais estabelecidos para o cargo. Ao mesmo tempo, as doações de pessoas físicas seguem limitadas a 10% dos rendimentos brutos declarados no ano anterior ao pleito.

Para o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getulio Vargas (FGV), na prática, candidatos com maior capacidade financeira são favorecidos. "Os partidos também vão recrutar mais gente com esse perfil, porque é mais dinheiro que eles podem usar e menos recursos do fundo partidário e eleitoral que precisam gastar com eles", argumenta.

Entre as profissões, os maiores saltos percentuais ocorreram entre estudantes e bolsistas, cuja participação passou de 1,3% para 2,5% e advogados, de 7,2% para 8,2%. Em sentido contrário, perderam espaço administradores, de 3,2% para 2,5%; aposentados, de 2,9% para 2,3%; e comerciantes, de 2,9% para 2,6%.

Mulheres avançam, mas seguem longe da paridade

As reformas eleitorais influenciaram o aumento da participação feminina. A cota mínima de 30% de candidaturas para cada gênero foi criada em 1997 e passou a ser efetivamente exigida a partir de 2010. Ao longo dos anos, porém, novas regras surgiram. Em 2009, os partidos passaram a ter de destinar pelo menos 5% do Fundo Partidário a programas de incentivo à participação política das mulheres. Em 2018, o STF e o TSE determinaram que ao menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral e do tempo de propaganda fossem destinados às candidaturas femininas, percentual que deve acompanhar a proporção.

A partir das eleições de 2022, os partidos também passaram a ter incentivos financeiros para eleger mulheres e pessoas negras. Os votos recebidos por esses candidatos para a Câmara dos Deputados são contabilizados em dobro para fins de distribuição de recursos públicos às legendas.

O resultado foi um novo recorde de participação feminina. As mulheres passaram de 33,8% das candidaturas em 2022 para 34,8% em 2026, o maior percentual da série histórica iniciada em 1994, quano representavam apenas 7,3%.

Em números absolutos, porém, o contingente feminino também encolheu, acompanhando a redução geral dos registros, de 9,8 mil para 7,1 mil. Em relação ao total de candidatos, porém, elas seguem sub-representadas.

"As candidaturas aumentam, mas ainda é um aumento tímido, considerando que as mulheres são maioria da população. As leis de cota colocam que o mínimo é de 30% de cada gênero, mas a gente vê que esse mínimo acaba se tornando um teto. Ainda está muito distante da representatividade de acordo com a população", afirma a cientista política Hannah Maruci.

"As mulheres têm que receber [recursos] proporcionalmente. A mesma coisa vale para as candidaturas negras. Ainda que seja baixa, a porcentagem [de 34,8%] de candidatas ainda é bem mais alta do que a de eleitas na Câmara Federal, por exemplo", conclui.

Negros têm leve retração

Os dados de autodeclaração de cor e raça, disponíveis desde 2014, também indicam mudanças no perfil dos concorrentes. Desde 2020, os partidos devem distribuir o Fundo Eleitoral e o tempo de propaganda de forma proporcional ao número de candidaturas negras. Com isso, a participação de negros, somando pretos e pardos, passou de 44,3% em 2014 para 50,3% em 2022, quando superou pela primeira vez a de brancos.

Contudo, na ocasião, o TSE identificou um fluxo de candidatos que mudaram sua declaração para pretos ou pardos para brancos em 2022. Para evitar fraudes, a Justiça Eleitoral passou a promover mecanismos para conferir essas mudanças. Neste ano, pardos e pretos representaram 49,8% das candidaturas.

Os indígenas também ampliaram sua pequena presença relativa na disputa. Em números absolutos, o total permaneceu praticamente estável, passando de 188 candidatos em 2022 para 191 em 2026. O aumento proporcional foi maior, explicado pela forte redução do número total de registros, mas segue abaixo de 1% dos postulantes.

Regras eleitorais enxugaram disputa

A redução do número de candidaturas está ligada às mudanças promovidas pelas reformas eleitorais dos últimos anos, que alteraram a lógica de funcionamento dos partidos e das disputas proporcionais, argumenta Cláudio Couto. A Emenda Constitucional 97, de 2017, proibiu as coligações partidárias nas eleições proporcionais, regra que passou a valer em 2020.

Antes, partidos pequenos podiam se beneficiar dos votos de legendas maiores ao disputar cadeiras em uma mesma coligação. Com o fim dessas alianças, cada sigla agora depende do próprio desempenho eleitoral. Desde 2022, um limite menor de candidaturas também passou a valer: cada partido ou federação pode lançar até 100% do número de cadeiras em disputa.

Também entra em jogo a cláusula de desempenho, que condiciona o acesso a recursos ao resultado de cada legenda. A exigência vem sendo aplicada progressivamente desde 2018 e chega a novos patamares em 2026.

A isso se soma a criação das federações partidárias, adotadas pela primeira vez em 2022. Como a federação funciona como uma única agremiação que atua conjuntamente por quatro anos, acaba por diminuir a fragmentação do sistema.

O efeito combinado dessas mudanças também reduz a sustentabilidade de legendas muito pequenas e promove uma disputa mais enxuta. Em 2026, disputam as eleições 13 candidatos à Presidência da República, 195 aos governos estaduais, 311 ao Senado, 7,6 mil à Câmara dos Deputados e 11,1 mil às assembleias legislativas e à Câmara Legislativa do Distrito Federal, distribuídos por 30 partidos.

"Eu não me canso de dizer que, embora ela tenha sido chamada por muita gente de minirreforma eleitoral, de mini ela não tem absolutamente nada", afirma Cláudio Couto, sobre as regras aprovadas em 2017.

"Isso tudo mudou a dinâmica. Os partidos também começam a perceber que é melhor otimizar recursos porque, afinal de contas, é preciso respeitar a distribuição."

Para ele, há uma preocupação com a eficiência. "Tem diminuído o número efetivo de partidos, ou seja, a fragmentação partidária no nível legislativo nacional. Esse era o cenário esperado desde o começo. Existe um processo de aprendizagem institucional que leva algum tempo para gerar todos os efeitos. O pessoal percebe numa eleição que, se não reduzir o número de candidatos, vai desperdiçar recursos; na seguinte, eles diminuem", diz.