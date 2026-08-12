Michael Strobel/Pixabay periquito

Todos os dias ao entardecer, centenas de pássaros verdes cruzam o céu de cidades do oeste da Alemanha como Colônia e Bonn fazendo um barulho difícil de ignorar. O verde vibrante dos animais, que destoa da paisagem, é um primeiro sinal de que as aves não pertencem a essa paisagem, pelo menos não originalmente.

Eles são os chamados periquitos-de-colar (Psittacula krameri), espécie que tem origem na África e na Ásia e que, nas últimas décadas, se estabeleceu em diversas cidades da Europa Central. O nome faz referência ao "colar" escuro que os machos apresentam ao redor do pescoço.

Segundo o ornitólogo Matthias Overmann, da Naturschutzbund Deutschland (NABU), uma das maiores entidades de proteção da natureza da Alemanha, as primeiras populações na região do rio Reno surgiram a partir de aves que teriam escapado do Zoológico de Colônia e de propriedades particulares nas décadas de 1960 e 1970.

Pertencentes à mesma família dos papagaios, esses periquitos são considerados um dos exemplos mais bem-sucedidos de adaptação de uma espécie exótica ao ambiente urbano europeu.

Os periquitos-de-colar não são aves migratórias. Extremamente adaptáveis, conseguem sobreviver e se reproduzir em um ambiente muito diferente daquele de sua região de origem. Microclimas urbanos e invernos cada vez mais amenos também têm favorecido a permanência da espécie durante todo o ano.

Hoje, eles podem ser encontrados não apenas na região do rio Reno, mas também em cidades de países como Reino Unido, Bélgica e França.

"Festa do pijama"

Uma das características mais marcantes dos periquitos-de-colar é seu comportamento social. Durante o dia, eles circulam por diferentes bairros em busca de alimento, mas ao anoitecer se reúnem em locais específicos para passar a noite. Em Bonn, por exemplo, essa "festa do pijama" é um encontro diário que reúne centenas de aves em árvores.

Dados do Grupo de Trabalho de Ornitologia de Bonn (OAG Bonn) apontam a presença de 2.401 periquitos-de-colar catalogados só nesta cidade do estado alemão Renânia do Norte-Vestfália. A espécie hoje é tão comum na região que já integra exposições do Museu de História Natural de Bonn ao lado de aves tradicionalmente associadas à fauna local.

Além da forte presença sonora, os periquitos também deixam marcas físicas na cidade. No período de reprodução, entre fevereiro e junho, eles costumam ocupar cavidades abertas por pica-paus em árvores e fachadas de edifícios para construir seus ninhos. Moradores preocupados com os danos deixados em suas propriedades têm procurado órgãos ambientais para entender como devem lidar com os "inquilinos" temporários.

Integrante da família

Observar um periquito-de-colar de perto nem sempre é uma tarefa fácil. Uma exceção é Ziggy, uma ave que ganhou um lar após ser encontrada debilitada pelo ilustrador Sebastian "Özi" Jenal, que vive em Bonn.

"Eu a encontrei no meio da ciclovia em um dia de 30 graus, completamente desidratada. Levei para casa para cuidar e depois descobrimos que ela tinha um problema neurológico", conta.

O passo seguinte foi procurar o órgão de Proteção à Paisagem e Meio Ambiente da cidade para conseguir uma autorização para cuidar da Ziggy. Ela passou a viver permanentemente com a família após as autoridades concluirem que, por não conseguir voar adequadamente, ela não teria condições de sobreviver sozinha na natureza.

"O veterinário simplesmente disse: 'Parabéns, vocês têm um novo animal de estimação. Eles vivem cerca de 25 anos. Divirtam-se'", conta Özi.