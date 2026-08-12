Richard Connor (com AP e dpa) Estatuetas foram roubadas de instalação de arte que marcou o 270º aniversário do compositor austríaco

Mais de 200 estatuetas douradas de Mozart desapareceram de uma instalação de arte pública nos Jardins de Mirabell, em Salzburgo, na Áustria, obrigando os organizadores a encerrar a exposição ao ar livre antes do previsto.

A exibição era parte de um projeto artístico que marca os 270 anos do nascimento do compositor Wolfgang Amadeus Mozart em sua cidade natal.

Segundo a Fundação Mozarteum, 210 das 320 figuras desapareceram. As peças de reposição que os organizadores mantinham em reserva não eram suficientes para cobrir o vazio deixado pelos ladrões.

Além disso, o fabricante está em férias de verão, o que impede uma reposição rápida das figuras.

Algumas dezenas de peças continuam em exibição no Mozarteum e na casa natal de Mozart até o final de agosto.

Feitas de polímero, elas mostram Mozart acompanhado de seu cachorro Pimperl, uma referência à vida cotidiana do compositor em Salzburgo.

O artista conceitual alemão Ottmar Hörl, responsável pela instalação, afirmou que queria apresentar Mozart não como um monumento, mas "como um ser humano comum, apesar de sua genialidade".

Quem pode ter levado os mini-Mozarts?

Hörl é conhecido por instalações compostas por grandes quantidades de figuras idênticas representando personalidades famosas.

"A pior coisa para um artista é quando sua obra se dissolve", afirmou.

Ele disse não acreditar que as figuras, que medem 50 centímetros de altura, tenham sido levadas por turistas.

"Trata-se de um furto organizado", declarou, sugerindo que as peças provavelmente foram retiradas durante a noite, após o fechamento dos jardins. "Acho isso um pouco descarado."

Hörl planejava vender as figuras após o término da exposição por cerca de 90 euros cada, o que representa uma perda aproximada de 20 mil euros.

Uma instalação anterior do artista em Bayreuth teve destino semelhante, quando 100 figuras do compositor Richard Wagner desapareceram.

"Essa é simplesmente a natureza do espaço público", afirmou Hörl. "Quando você trabalha como artista em um espaço público, não pode reclamar do que acontece ali. Vai desde vandalismo até furtos."