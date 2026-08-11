Martin Muno A tecnologia mesh garante a comunicação mesmo quando a internet é desligada

Irã, janeiro de 2026: em meio aos maiores protestos desde a Revolução Islâmica, o governo desligou completamente a internet. O site da Internet Outage Detection and Analysis (IODA), uma organização que monitora conexões de internet no mundo todo, não registrava praticamente mais nenhum tráfego de dados. O especialista em infraestrutura da web Doug Madory fala do "pior apagão de internet do mundo". Longe dos olhos da opinião pública internacional, até 18 mil pessoas foram mortas durante essas semanas de violência estatal.

E não foi um caso isolado. Seja na Rússia, em Belarus, em Mianmar ou no Sudão, em todos os lugares onde governos temem a resistência, a internet é transformada em arma. É uma lição tirada do manual autoritário: quem não consegue se comunicar também não consegue se organizar.

Por isso, ativistas em todo o mundo se fazem a mesma pergunta: como se comunicar quando o Estado monitora toda a rede ou simplesmente a desliga? Uma resposta vem de uma direção inesperada: o universo dos entusiastas de rádio.

Rádio no lugar do roteador

A tecnologia se chama LoRa, abreviação de Long Range Radio. Desenvolvida originalmente para sensores industriais, ela se baseia em um princípio simples: pequenos módulos de rádio, do tamanho de uma carteira de cigarros e vendidos a partir de cerca de 20 euros (R$ 120 reais), enviam pacotes de dados criptografados a vários quilômetros de distância. Tudo isso sem Wi-Fi. Sem rede móvel. Sem conexão com a internet.

Esses dispositivos, chamados de nodes, utilizam frequências de rádio livres de licença, disponibilizadas em todo o mundo para equipamentos civis, como estações meteorológicas e controles remotos de portão de garagem.

Como funcionam as redes mesh baseadas em LoRa

O aspecto decisivo surge quando vários desses dispositivos são conectados entre si. Forma-se então uma chamada "rede mesh": cada aparelho retransmite automaticamente as mensagens para o próximo, como um bastão passado de mão em mão em uma corrida de revezamento. Se um dispositivo falha, a mensagem encontra outro caminho. A rede se repara sozinha.

Não existe uma central que possa ser desligada. Não existe um provedor que possa ser pressionado por autoridades. Não existe um servidor que possa ser apreendido por ordem judicial. Os módulos de rádio costumam ficar escondidos em algum lugar e funcionam com baterias ou pequenos painéis solares.

A desvantagem em relação à internet: só é possível trocar mensagens de até 237 bytes, o equivalente a cerca de 237 caracteres, ou seja, poucas palavras. Mas isso também traz vantagens: quanto menor a taxa de transmissão de dados, maior o alcance, menor o consumo de energia e menor o risco de rastreamento da conexão de rádio.

Mensagens criptografadas para grupos fechados

Dois dos sistemas mais conhecidos baseados nessa tecnologia são o "Meshtastic" e o "MeshCore", ambos gratuitos, de código aberto e sem objetivos comerciais.

Os dois projetos dão grande importância a um mecanismo de proteção de dados considerado essencial: os dispositivos que apenas retransmitem mensagens não conseguem ler seu conteúdo. Nenhum terceiro, seja polícia ou autoridade estatal, consegue se inserir no meio da comunicação.

Embora a transmissão ocorra por rádio, o usuário não precisa lidar diretamente com frequências ou equipamentos complexos. As mensagens são escritas e lidas em um aplicativo no celular, de forma semelhante ao WhatsApp ou ao Telegram. A diferença é que, em vez de passar pela internet, elas viajam entre dispositivos LoRa que retransmitem os dados até o destinatário.

Na Ucrânia, a rede já opera em condições de guerra

Prova de que o conceito funciona mesmo sob condições extremas está no caso da Ucrânia. Lá existe o projeto "Meshtastic-UA", documentado publicamente no GitHub, que utiliza e desenvolve a tecnologia para aplicações ligadas à guerra. Um mapa público em tempo real mostra nodes ativos em todo o país, com uma concentração notável próxima à linha de frente. O próprio MeshCore também exibe em seu mapa a distribuição global de nodes.

No entanto, existem muitos outros nodes cujos usuários optam por ocultar suas localizações.

Por que a censura digital perde força

Quando governos bloqueiam a internet, eles normalmente recorrem a um conjunto conhecido de ferramentas: bloqueio de endereços IP e domínios, inspeção profunda de pacotes de dados (Deep Packet Inspection) e imposição legal para que provedores cooperem.

As autoridades de censura da Rússia, por exemplo, obrigam empresas de telecomunicações a conceder acesso direto aos dados de comunicação para os órgãos de segurança. Quem se recusa pode perder a licença. Mas isso só funciona sob uma condição: que a comunicação aconteça pela internet.

As redes mesh baseadas em LoRa não dependem dela. Simplesmente não existe nada para bloquear: nenhum domínio, nenhum endereço IP, nenhum provedor. As mensagens viajam pelo ar por meio de ondas de rádio, contornando firewalls e mecanismos de monitoramento da internet.

O principal risco: a localização do transmissor

Por mais promissora que pareça, a tecnologia está longe de ser uma solução universal. Suas limitações são reais e, em regimes repressivos, podem até colocar vidas em risco.

O maior deles é a localização do transmissor. A criptografia protege o conteúdo da mensagem, mas não a posição de quem a envia. Autoridades estatais equipadas adequadamente podem triangular sinais de rádio e localizar fisicamente o transmissor, sem precisar sequer conhecer o conteúdo da comunicação. Ainda assim, se o equipamento estiver instalado em uma área aberta e afastada, isso não necessariamente permite identificar as pessoas envolvidas.

Além disso, uma rede mesh só revela seu potencial quando um número suficiente de pessoas participa dela. Sem uma quantidade mínima de dispositivos nas proximidades, o alcance permanece limitado, e a construção dessa infraestrutura exige tempo, algo que frequentemente falta em crises repentinas.

Por fim, o uso de equipamentos de rádio não autorizados é ilegal em muitos países. No Irã ou na Rússia, só o fato de se possuir dispositivos desse tipo pode acarretar graves consequências legais.

Teoria ou realidade?

Não é possível comprovar se redes mesh baseadas em LoRa já estão sendo utilizadas de forma direcionada por ativistas em regimes censores. Afinal, quem opera uma rede desse tipo em um Estado repressivo evita deixar rastros por razões óbvias. Documentar sua existência significaria colocar a própria segurança em risco.

O que se pode afirmar é que a Ucrânia demonstrou que o conceito funciona em condições reais de crise. O hardware é vendido livremente em todo o mundo. O código-fonte é aberto e pode ser verificado por especialistas independentes. Além disso, a tecnologia já é madura o bastante para que até leigos consigam configurá-la e utilizá-la com relativa facilidade.

Node: um pequeno dispositivo com um grande potencial

O LoRa Mesh não substitui uma estratégia abrangente de segurança digital. É uma ferramenta – barata, descentralizada e estruturalmente resistente aos métodos mais comuns de controle estatal da comunicação.

Em um mundo em que cada vez mais governos usam a internet como instrumento de poder, e no qual empresas como a Apple removem aplicativos de VPN de suas lojas sob pressão estatal, a pergunta ganha relevância: o que resta às pessoas quando todos os outros caminhos são bloqueados?

Para algumas delas, um pequeno módulo de rádio de 20 euros pode ser a resposta.