Redação DW Cerca de 8,3 milhões de pessoas têm entre 15 e 24 anos na Alemanha

Os jovens seguem representando uma parcela historicamente pequena da população da Alemanha. No fim de 2025, cerca de 8,3 milhões de pessoas tinham entre 15 e 24 anos, o equivalente a 10% da população do país, segundo o Departamento Federal de Estatística (Destatis). A participação dessa faixa etária vem caindo desde 2005 e permanece nesse patamar recorde de baixa desde 2021.

O contraste com décadas anteriores é expressivo. No início dos anos 1980, quando a geração dos chamados baby boomers entrava na adolescência e no início da vida adulta, os jovens alcançaram sua maior participação na estrutura demográfica do país. Em 1983, uma em cada seis pessoas na atual Alemanha, ou 16,7% da população, tinha entre 15 e 24 anos.

No país, desequilíbrios na atual pirâmide etária vem gerando desafios previdenciários.

Imigração ajuda a sustentar proporção de jovens

Sem imigrantes e seus descendentes, a proporção de jovens na população total seria ainda menor, afirma o Destatis.

Em 2025, a participação de pessoas de 15 a 24 anos era de 8,5% entre a população sem histórico de imigração. Entre aqueles com histórico de imigração, o percentual chegava a 12,2%.

Nessa estatística, o Destatis considera tanto os próprios imigrantes quanto os indivíduos cujos pais migraram para a Alemanha desde 1950. Segundo o órgão, a diferença reflete, em parte, o fato de os grupos migrantes e seus descendentes terem uma estrutura etária mais jovem.

A presença de jovens também varia significativamente entre as regiões alemãs. Os maiores percentuais foram registrados nas cidades-estado de Bremen (11,1%) e Hamburgo (10,5%), além do estado de Baden-Württemberg (10,4%), todos acima da média nacional.

Na outra ponta, os estados do leste alemão concentraram as menores participações. Brandemburgo registrou a menor proporção de jovens, com 8,8% da população, seguido por Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental e Saxônia-Anhalt, ambos com 9,1%.

Alemanha abaixo da média europeia

Em comparação com o restante da União Europeia (UE), a Alemanha continua ligeiramente abaixo da média do bloco. No início de 2025, os jovens representavam 10% da população alemã, ante uma média de 10,7% nos 27 países da UE, segundo dados da agência estatística europeia Eurostat.

A Irlanda registrou a maior proporção de pessoas entre 15 e 24 anos no bloco, com 12,7% da população, seguida por Dinamarca e Holanda, ambos com 12,2%. No extremo oposto aparecem Malta, com 9,4%, e Bulgária, com 9,5%, os menores percentuais entre os países da União Europeia.

gq/le (DW, Destatis)