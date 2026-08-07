Redação DW Ligação direta entre as duas capitais europeias dura aproximadamente oito horas

Citando problemas técnicos, a estatal ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) suspendeu o trem de alta velocidade que faz a conexão direta entre Berlim e Paris, na França. A retirada do trecho ocorre menos de dois anos depois de ele ter sido lançado.

"O motivo são problemas técnicos no sistema europeu de controle ferroviário da empresa Alstom [multinacional francesa especializada em transporte ferroviário]", confirmou um porta-voz da estatal alemã de trens à agência de notícias AFP nesta sexta-feira (07/08), acrescentando que a Alstom está sendo cobrada a corrigir as falhas "imediatamente".

Segundo o jornal alemão Tagesspiegel, o primeiro a noticiar a suspensão do trecho, a DB informou os passageiros com reservas para o trajeto que eles teriam que fazer baldeação em Frankfurt ou Mannheim.

Sem previsão de retomada

A suspensão teria ocorrido ainda no final de julho, mas só foi tornada pública nesta sexta-feira pela imprensa alemã.

Ainda não está claro quando a operação poderá ser retomada. De acordo com o Tagesspiegel, a Alstom declarou que trabalha intensamente para "restabelecer a conexão o mais rápido possível".

A ligação direta, com duração aproximada de oito horas, foi inaugurada em dezembro de 2024 e vinha registrando, segundo o Tagesspiegel, em média, cerca de 80% de ocupação.

A diferença na duração do trajeto com baldeação entre Berlim-Paris é pequena, mas passageiros costumam preferir viagens diretas para não correr o risco de perder o trem de conexão em caso de eventuais atrasos, que têm se tornado cada vez mais comuns na Alemanha.

ra/le (AFP, dpa)