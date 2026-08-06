Redação DW Órgão da igreja de Halberstadt está programado para tocar por 639 anos seguidos

Um pequeno órgão no leste da Alemanha é a atração principal do concerto mais longo do mundo. Há quase 25 anos, ele vem tocando a mesma peça musical do compositor americano John Cage em um ritmo glacial.

Uma rara mudança de acorde nesta quarta-feira (05/08) – de sete notas para oito – representou a conclusão de cerca de 4% do projeto de 639 anos do John Cage Organ Project Halberstadt.

Foi um momento histórico dentro da igreja medieval de Burchardi, em Halberstadt, no estado alemão da Saxônia-Anhalt, que refletiu o passado, o presente e o futuro do projeto. E também daqueles que acompanham a peça de Cage, chamada "Organ²/ASLSP"(As SLow aS Possible, ou "o mais lento possível", em tradução livre).

"Por mais rápido que nosso mundo esteja se desenvolvendo, acho que aqui é um lugar maravilhoso para se estar, para se reencontrar e simplesmente deixar-se tocar por essa sensação de 'estar aqui'", disse Anneli Borgmann, presidente do conselho administrativo do John Cage Organ Project Halberstadt, à agência Associated Press (AP).

A apresentação começou em 5 de setembro de 2001, data do 89º aniversário de Cage, com uma pausa silenciosa que durou até 5 de fevereiro de 2003, quando os primeiros acordes puderam realmente ser escutados. A peça está programada para terminar em 4 de setembro de 2640.

Em "Organ²/ASLSP", um mecanismo de foles mecânicos envia ar para o órgão, criando um som contínuo. Uma mudança de acorde, feita manualmente, significa que o som dos tubos do órgão se altera, seja porque novos sons são adicionados, seja porque os sons existentes terminam.

Um novo tom

Mais de uma centena de espectadores se amontoaram dentro da igreja na quarta-feira para testemunhar o que foi a 17ª mudança de acordes da peça, com dezenas de outras pessoas assistindo a uma transmissão ao vivo do lado de fora da Igreja de Burchardi.

Por três minutos, a plateia ouviu o "antigo" acorde com sete tubos. Em seguida, um oitavo tubo foi encaixado no pequeno órgão, trazendo consigo um novo tom, um "lá", que ressoou por toda a igreja. Os espectadores ouviram por mais três minutos antes de explodirem em aplausos e ovações.

"É uma diferença muito sutil", disse Jeffrey Lependorf, diretor-executivo do John Cage Trust, em Nova York. "Há um som mais agudo que se destaca um pouco mais."

O "lá" continuará soando até o ano de 2030. Porém, dentro de 14 meses, em 5 de outubro de 2027, o "mi" que soa atualmente no acorde será retirado, de modo que o acorde voltará a ter sete notas. É relativamente raro que oito notas sejam ouvidas ao mesmo tempo no "ASLS", mas isso acontecerá novamente por quatro meses no ano de 2028. Depois disso, só voltará a ocorrer no ano de 2046.

John Cage: entre o silêncio e a lentidão

O compositor americano nasceu em Los Angeles em 1912 e faleceu em Nova York em 1992. Além das composições, Cage também foi um teórico e artista multifacetado, que buscava novas abordagens para a música contemporânea. Teve aulas com o austríaco Arnold Schönberg (1874-1951), que inventou o sistema harmônico conhecido como dodecafonismo, no qual as doze notas deveriam ser tocadas sem repetições, evitando que composições tivessem um centro tonal único.

Idiossincrático e adverso a regras fixas, Cage se distanciou do sistema dodecafônico para incluir, em sua música, elementos até então pouco explorados no gênero. Criou o "piano preparado", em que objetos como metal e feltro são inseridos entre as cordas do instrumento, gerando novas texturas sonoras.

Mas foi o uso do silêncio e do acaso, em especial na peça "4'33", que John Cage ganhou a maior notoriedade. A composição, para o piano, é feita de quatro minutos e trinta e três segundos sem que nenhuma nota seja tocada pelo instrumentista – o objetivo de Cage era que a performance fosse invadida por sons aleatórios, como a respiração dos espectadores ou passos no corredor, levando os ouvintes a expandir a percepção.

Foi numa viagem do compositor americano ao Brasil em 1985, onde ocorreu a estreia da primeira versão de "ASLSP", no Rio de Janeiro – cuja duração "apenas" de uma hora. Cage readaptou-a para órgão em 1987, para o organista alemão Gerd Zacher.

O período de 639 anos para a versão atual equivale ao intervalo de tempo entre a construção do primeiro grande órgão do mundo, em 1361, e o ano 2000 – 639 anos. Halberstadt é o local da apresentação pois foi onde o primeiro grande órgão foi construído.

O projeto transformou a Igreja de Burchardi, que estava praticamente em ruínas antes que fossem arrecadados fundos para um novo telhado e outros reparos necessários para tornar a obra uma realidade. O som no local envolve os visitantes por toda a igreja e proporciona novas experiências auditivas à medida que eles se movem pelo espaço vazio.

"Acho que é realmente o órgão que toca a igreja, e não o contrário", disse Lependorf. "Você se move duas polegadas em qualquer direção e o som não soa sutilmente diferente – soa muito diferente."



