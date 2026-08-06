Redação DW Alemanha mobilizou especialistas antiterrorismo para investigar ataque híbrido com alto grau de profissionalismo contra aeroporto de Leipzig

O drone carregado com explosivos, encontrado perto de uma pista do aeroporto de Leipzig/Halle, foi um ataque híbrido que inaugura um novo nível de ameaça, disse na quarta-feira (05/08) ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt. Observadores apontam na mesma direção, afirmando que os drones impõem cada vez mais não apenas os riscos de colisão com uma aeronave e de danos em menor grau, mas, sim, um perigo para a infraestrutura crítica.

"Avistamentos de drones e ameaças envolvendo drones num contexto híbrido são algo que já conhecemos do passado, mas a presença de um drone armado com explosivos dentro das instalações de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça", disse Dobrindt, após uma reunião de emergência com os chefes dos serviços de segurança da Alemanha na noite de quarta-feira.

Por "ataques híbridos" entendem-se, em geral, ações realizadas de forma encoberta, que visam criar insegurança, em vez de um confronto direto. Podem ser combinados diferentes instrumentos, como sabotagem, pressão econômica e desinformação.

Não está claro quem está por trás do episódio, enquanto os olhos se voltam para a Rússia e a sua campanha de sabotagem contra alvos europeus. O aeroporto de Leipzig funcionaria como um centro de distribuição de materiais bélicos ocidentais para a Ucrânia, além de ser usado para serviços de transporte pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e as forças militares da Alemanha, apontam especialistas.

Dobrindt não descartou "potências estrangeiras" como mandantes, afirmando que este tipo de ação exige preparo e execuções profissionais, com nível de conhecimento técnico e experiência no manuseio de explosivos. Além disso, há indícios de que o material utilizado seja um explosivo de uso militar.

A Alemanha abriu uma investigação antiterrorismo, após o drone levar ao fechamento de partes de um dos maiores centros de carga da Europa. "Faz parte da natureza das ameaças híbridas que nem sempre seja imediatamente claro de onde elas se originam", acrescentou Dobrindt. Segundo ele, entretanto, todas as possibilidades precisam ser ainda investigadas.

Companhia ucraniana como possível alvo

Funcionários do aeroporto descobriram o drone durante a noite numa área restrita de cargas. Os voos foram suspensos e várias aeronaves, incluindo algumas pertencentes à empresa alemã de logística DHL, foram desviadas para outros aeroportos.

Segundo autoridades, não houve perigo para passageiros nem para funcionários do aeroporto, e a maior parte das operações foi retomada pela manhã após a reabertura de uma das pistas.

Os investigadores também examinam com o que uma aeronave de carga colidiu no ar após ter sido desviada do aeroporto de Leipzig, no leste da Alemanha, durante a interrupção das operações. Pequenos danos foram descobertos após o pouso da aeronave em Hannover.

A pista sul do aeroporto de Leipzig, um importante centro operacional da DHL e da companhia aérea ucraniana Antonov Airlines, permaneceu fechada enquanto especialistas em explosivos examinavam o drone e removiam seu detonador.

A imprensa alemã reportou que o drone estava localizado nas imediações de um avião cargueiro da Antonov. A empresa usa Leipzig/Halle como base operacional desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

A revista Spiegel afirma que o artefato só não explodiu porque o detonador se desprendeu antes, citando um relatório interno elaborado pelas autoridades de segurança.

Incidentes em série nos aeroportos

Os aeroportos alemães estão em estado de alerta elevado após uma série de sobrevoos não autorizados de drones em instalações militares, terminais de energia, portos marítimos e empresas de logística. A polícia federal alemã já afirmou que esses sobrevoos podem ter sido organizados por agentes russos.

Agências europeias de segurança, por sua vez, vêm investigando uma série de dispositivos incendiários escondidos em encomendas que pegaram fogo em 2024, aumentando as preocupações sobre atos de sabotagem contra operadores de carga aérea.

A inteligência russa, com seus chamados "agentes descartáveis", já foi apontada por investigadores como a principal suspeita de pelo menos um caso, em que pegou fogo um pacote destinado ao Reino Unido. Cinco pessoas respondem judicialmente pelo caso na Lituânia.

Alguns desses dispositivos foram encontrados em um depósito da DHL em Leipzig e em remessas de carga em trânsito por diferentes países da Europa. Um porta-voz do Ministério do Interior afirmou que, neste momento, não é possível determinar qualquer ligação entre o incidente da noite de terça-feira e esses casos anteriores.

A Rússia nega qualquer envolvimento tanto nos incidentes de 2024 quanto nos sobrevoos mais recentes. Os ataques com drones carregados com explosivos têm sido conduzidas tanto por russos quanto por ucranianos no contexto da guerra.

Falhas de detecção

Para Hartmut Fricke, professor de Tecnologia e Logística do Transporte Aéreo da Universidade Técnica de Dresden, a investigação deve esclarecer principalmente de onde veio o drone, como ele conseguiu entrar sem ser detectado na zona de exclusão aérea do aeroporto e por que só foi descoberto na pista de pouso e decolagem.

Além disso, será necessário verificar quão confiáveis são os sistemas de segurança existentes na detecção de multicópteros, que são drones de menor porte. Caso seja confirmado um atentado deliberado, o incidente demonstrará que "ainda não somos bons em detectar objetos tão pequenos em infraestruturas críticas", aponta Fricke.

Em princípio, tecnologias adequadas para detectar drones já estão disponíveis. Sistemas de radar, laser, câmeras e sensores infravermelhos podem ser combinados para identificar esses aparelhos o mais cedo possível. "Os desenvolvimentos em nível de protótipo avançam bem, mas a implementação no mercado e nas instituições precisa ser mais rápida", avalia Fricke.

Prever rotas ainda é dificuldade

Uma das maiores dificuldades técnicas, entretanto, é prever a trajetória de um drone já detectado, embora já existam algoritmos para este fim. Essa capacidade é fundamental para permitir que as forças de segurança reajam a tempo.

O tráfego aéreo em Leipzig e outros aeroportos alemães teve de ser interrompido diversas vezes nos últimos anos devido ao avistamento de drones. Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, foram 145 ocorrências registradas pelo Controle Alemão de Tráfego Aéreo no primeiro semestre deste ano.

Como consequência, foi criado, junto à Polícia Federal, um Centro Conjunto de Defesa Antidrones para promover a cooperação entre o governo federal e os estados alemães.

No entanto, os aeroportos de Berlim, Munique, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburgo, Leipzig/Halle e Colônia/Bonn ainda aguardam os sistemas de detecção e defesa contra drones prometidos pelo Ministério do Interior, de acordo com Ralph Beisel, diretor-geral da associação aeroportuária alemã ADV.