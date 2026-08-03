Redação DW Vídeo publicado nas redes sociais captou o momento em que o drone caiu na praia

A Rússia informou nesta segunda-feira (03/08) que sete pessoas, incluindo três crianças, morreram e 40 ficaram feridas no resort de Gelendzhik, no Mar Negro, no que, segundo o país, foi um ataque deliberado de drones ucranianos contra civis. Não houve nenhum comentário imediato por parte de Kiev, que, assim como a Rússia, afirma não atacar deliberadamente alvos civis na guerra em grande escala que Moscou iniciou em 2022.

Vídeos publicados nas redes sociais, checados pela agência de notícias Reuters, mostraram o que parece ser um drone colidindo em uma área movimentada da praia perto da cidade de Gelendzhik, acompanhado por uma forte explosão. A colisão foi filmada pelos celulares de banhistas que estavam do outro lado da praia, onde dezenas de pessoas deixaram o mar em buscar abrigo.

Veniamin Kondratyev, governador da região de Krasnodar, no sul da Rússia, onde fica Gelendzhik, classificou o fato como uma "tragédia". "O que aconteceu hoje foi um ataque deliberado do regime de Kiev contra a população civil, que não tem nenhuma relação com a infraestrutura militar", afirmou ele, em comunicado divulgado no Telegram.

Em uma declaração anterior, o governador de Krasnodar havia mencionado a "queda de fragmentos de drone", expressão que geralmente sugere que as defesas aéreas russas abateram um drone ucraniano. Não ficou claro, neste caso, se a Rússia havia utilizado interferência eletrônica ou outros métodos de defesa aérea para tentar alterar a trajetória do drone antes que ele se chocasse contra a praia. A agência EFE, por outro lado, indicou que os sistemas antiaéreos russos falharam em interceptar o drone.

Uma equipe médica especializada em desastres foi enviada ao local da explosão na vila de férias de Arkhipo-Osipovka, que faz parte da ampla área de resort de Gelendzhik, informaram as autoridades locais.

Segundo o Ministério da Saúde, nove pessoas foram levadas às pressas para o hospital e estavam em estado grave.

Rússia acusa Kiev de "terrorismo"

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajarova, disse, em declarações à agência de notícias local TASS, que "no centro da Europa atua um grupo terrorista que tomou o controle do aparato estatal da Ucrânia".

"Os patrocinadores do terrorismo são os países da Otan. Não faz muito tempo, a Otan e a União Europeia declaravam tolerância zero ao terrorismo. Agora, eles próprios fazem parte das ações do terrorismo internacional", acusou Zajarova.

Em julho, a Rússia acusou as forças de Kiev de matarem 11 pessoas, incluindo quatro crianças, em um ataque a um a campamento de férias em uma área da região de Zaporíjia, na Ucrânia, controlada pela Rússia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou nesta segunda-feira, em uma reunião com embaixadores em Kiev, que seu objetivo é fazer com que a Rússia suspenda os combates antes da chegada do rigoroso inverno.

O método escolhido – ataques com drones contra a retaguarda russa – visa, segundo ele, fazer com que Moscou não tenha outra alternativa a não ser a paz, devido ao alto custo da guerra, destacou Zelenski, segundo a mídia local.