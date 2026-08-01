Redação DW Entre os imigrantes estão centenas de adolescentes desacompanhados dos responsáveis

Cerca de 1 00 mil pessoas se deslocaram internamente no Marrocos rumo à fronteira com Ceuta nos últimos dias, segundo informou Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH) neste sábado (1º). A estimativa é que milhares tenham percorrido longas distâncias para chegar ao norte marroquino após chamados difundidos nas redes sociais incentivando a travessia para o território espanhol.

Ao menos 50 mil dessas pessoas conseguiram entrar no enclave espanhol, desencadeando uma crise humanitária agora marcada também por desaparecimentos e centenas de adolescentes desacompanhados vivendo em condições precárias.

A AMDH, organização crítica do governo marroquino, classificou o episódio como um "êxodo coletivo" e atribuiu a crise ao agravamento das condições sociais e econômicas no país.

Segundo o grupo, o governo falhou ao não identificar o deslocamento massivo que já acontecia antes de desencadeada a crise. A organização sustenta que o Estado marroquino é "politicamente e juridicamente responsável pelas condições catastróficas que levaram a esse êxodo coletivo", que, segundo a entidade, tem dimensões comparáveis às observadas em zonas de guerra.

A ONG também acusou o governo de Rabat de utilizar a migração como instrumento de pressão política sobre a Espanha e a União Europeia.

O Observatório do Norte de Direitos Humanos, outra entidade marroquina, também condenou possível uso da migração irregular como ferramenta política, diplomática ou de segurança e reivindicou que os cidadãos não sejam tratados como instrumentos de pressão nas relações internacionais.

O observatório questiona a atuação das autoridades marroquinas diante da chegada em massa de migrantes e classifica como "surpreendentemente limitada" a presença das forças de segurança durante grande parte da jornada.

O governo marroquino ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio, considerado a mais grave crise migratória já registrada na fronteira com o enclave espanhol.

Familiares buscam desaparecidos

A crise deixou ao menos 67 mortos. A maior parte das vítimas morreu afogada ao tentar contornar a barreira marítima que separa Marrocos de Ceuta e alcançar as praias do território espanhol.

Com o aumento do número de vítimas, cresceram também os pedidos de informação de famílias que não conseguem localizar parentes desaparecidos desde a travessia.

Familiares e amigos passaram a recorrer às redes sociais e à imprensa para divulgar fotografias de pessoas cujo paradeiro permanece desconhecido.

Segundo a agência de notícias EFE, as autoridades espanholas orientaram os parentes a registrar formalmente os desaparecimentos para que as informações possam ser comparadas com os dados dos corpos recuperados no mar.

Os corpos localizados até agora foram encaminhados para exames periciais e procedimentos de identificação. A expectativa é que a chegada de equipes especializadas acelere as autópsias e o reconhecimento das vítimas. Até o momento, as autoridades informaram apenas que uma mulher está entre os mortos.

Adolescentes desacompanhados em Ceuta

Entre os desaparecidos estão muitos adolescentes e menores de idade. Enquanto milhares de migrantes já foram devolvidos ao Marrocos, grupos de adolescentes ainda permanecem em Ceuta sem condições adequadas de abrigo.

Em reportagem publicada neste sábado, a AFP encontrou adolescentes que afirmaram não se alimentar adequadamente havia vários dias e disseram ter realizado a travessia sozinhos, sem a companhia de familiares. Muitos dormem ao relento ou ocupam galpões abandonados em uma área industrial desativada da cidade.

Os jovens improvisaram abrigos com pallets, estruturas metálicas e pedaços de papelão. Alguns ocupam depósitos abandonados com pisos cobertos por água e lama. Em determinados pontos, dependem de uma única mangueira para tomar banho e relatam falta de comida, roupas e assistência básica.

Ainda segundo a AFP, em uma das áreas ocupadas por migrantes havia dezenas de adolescentes e apenas um adulto. Também não foram observados policiais nem representantes das autoridades locais no local.

Pela legislação espanhola, menores desacompanhados devem receber proteção imediata e ser encaminhados aos serviços de assistência à infância.

"Tínhamos um sonho, mas ele foi destruído"

Ouvido pela AFP, Ayoub, de 16 anos, estava entre os muitos jovens marroquinos que seguiram para Ceuta. Bom aluno em sua cidade, ele vê a Espanha como sinônimo de "liberdade" e uma oportunidade de escapar do elevado desemprego em Marrocos.

O adolescente acreditava, por engano, que não seria devolvido por ser menor de idade.

Já Abdulah Buji, quando soube que a fronteira havia sido rompida, também partiu de sua casa no norte do Marrocos rumo a Ceuta. Como dezenas de milhares de compatriotas, tentou alcançar a cidade espanhola atravessando o mar.

A ideia era aproveitar a passagem em massa para realizar o sonho de chegar à Espanha e construir uma nova vida na Europa.

"A Espanha dá a você a oportunidade de construir seu futuro, ao contrário do Marrocos", disse Buji à AP, de 21 anos, estudante de formação de professores. "Sou um jovem talentoso. Só quero uma oportunidade."

Agências de notícias coletaram diversos depoimentos parecidos de jovens que deixaram dezenas de cidades no país rumo a Ceuta, como Tânger e Rabat.

Marrocos vive um período de expansão econômica, com crescimento de 5% em 2025. Ainda assim, as desigualdades permanecem elevadas. Segundo dados do Banco Mundial, o PIB per capita da Espanha é cerca de oito vezes maior que o marroquino.

Youssef, salva-vidas de 27 anos, foi mandado de volta de Ceuta junto com um grupo de amigos. "No fim das contas, não há lugar melhor do que Marrocos", afirmou, ao relatar a "má experiência" que teve do outro lado da fronteira.

"Eles fecharam as lojas para nos deixar passar fome", afirmou, enquanto um pequeno grupo ao seu redor entoava palavras de apoio ao Marrocos e ao rei.

A Confederação de Empresários de Ceuta havia recomendado que lojas e outros estabelecimentos comerciais permanecessem fechados "até que a segurança pudesse ser garantida".

Abdelouahed Fetachi, morador de Rabat, capital do Marrocos situada a cerca de três horas e meia de viagem, também relatou ter ficado sem comida.

"Todo mundo está voltando. Não aconselho ninguém a vir. Tínhamos um sonho, mas ele foi destruído", disse o serralheiro de alumínio, acrescentando que retornaria ao trabalho na segunda-feira.

Autor: Redação DW