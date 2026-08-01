Redação DW Afetado por ajustes sazonais, desemprego volta a crescer acima do previsto na Alemanha

O número de desempregados na Alemanha voltou a ultrapassar a marca de 3 milhões em julho, em um sinal de que o mercado de trabalho segue perdendo força. Dados divulgados pela Agência Federal de Emprego do país mostraram que a taxa de desemprego subiu para 6,4%, acima da expectativa de analistas, que previam manutenção em 6,3%.

Em termos absolutos, o número de pessoas sem trabalho aumentou em 71 mil na comparação com junho, alcançando 3,007 milhões. Em relação a julho de 2025, há 28 mil desempregados a mais.

Em agosto do ano passado, a Alemanha superou pela primeira vez a marca de 3 milhões de desempregados em uma década. O número também se repetiu em maio deste ano.

Considerando os ajustes sazonais, ou seja, a variação típica do número de pessoas sem emprego ao longo do ano, o aumento foi mais modesto, de 6 mil pessoas. Julho costuma registrar aumento sazonal da desocupação na Alemanha, já que muitos contratos de aprendizagem terminam durante o verão europeu e empresas adiam contratações até o fim das férias.

"Desemprego e subemprego aumentaram significativamente em julho, principalmente por razões sazonais", afirmou Daniel Terzenbach, integrante da diretoria da Agência Federal de Emprego. Segundo ele, o período de férias e o encerramento de programas de formação profissional para jovens contribuíram para a alta temporária do desemprego.

Apesar de a agência ter contabilizado 653 mil vagas abertas, 25 mil a mais do que no ano anterior, a demanda por trabalhadores continua fraca. Terzenbach afirmou que o ritmo reduzido de contratações dificulta o retorno dos desempregados ao mercado.

Desemprego avança na Alemanha

O desemprego vem avançando de forma gradual nos últimos anos. Para Enzo Weber, pesquisador do Instituto de Pesquisa do Emprego (IAB), a desaceleração econômica e o envelhecimento da população contribuem para esses números.

Virginia Sondergeld, economista da plataforma de empregos Indeed, afirmou que o mercado de trabalho alemão está apenas ligeiramente acima do nível pré-pandemia e continua perdendo dinamismo. Entre os fatores apontados por ela está o choque nos preços da energia associado à crise no Oriente Médio.

Segundo estimativas preliminares, 1,1 milhão de pessoas receberam seguro-desemprego em julho, 107 mil a mais do que no mesmo mês de 2025.

Representantes da indústria defenderam mudanças estruturais para reverter a deterioração do mercado de trabalho. A federação da indústria de engenharia VDMA afirmou que, "sem reformas, a recuperação do mercado de trabalho não acontecerá".

Os números foram divulgados um dia após dados mostrarem que a economia alemã cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2026, desempenho considerado melhor do que o esperado, apesar dos impactos da guerra no Oriente Médio e da crise energética gerada pelo fechamento do Estreito de Ormuz.

gq (AFP, DPA, DW)

Autor: Redação DW