Um homem foi detido em Paris nesta segunda-feira (27/07) suspeito de atacar e ferir três mulheres com duas facas de cozinha, informou a polícia francesa. O ataque aconteceu por volta das 11h30 (06h30 em Brasília) na região de Porte de Clichy, no norte da capital francesa.
"O autor foi detido por um policial que estava de folga", afirmou o ministro do Interior, Laurent Nunez. "Presto homenagem a ele, foi um ato de coragem", acrescentou.
A motivação do ataque permanece desconhecida, disse Nunez, acrescentando que a polícia não conseguiu verificar a identidade do agressor, cujas declarações eram "incoerentes" no momento da prisão.
As vítimas, de 19, 24 e 36 anos, foram levadas ao hospital após o ataque. Duas delas ficaram gravemente feridas, mas não correm risco de vida, disse Nunez. Uma delas teria sido atingida na parte inferior das costas e a outra no abdômen.
O ataque ocorre após um radical islamista, avançar com uma minivan alugada contra pessoas que participavam no sábado (27/07) da parada do Orgulho LGBTQ+ na capital alemã, Berlim.O ataque matou uma mulher e deixou outras 29 pessoas feridas.
ip/ra (afp, rts)
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Autor: Redação DW