Redação DW Incidente ocorreu dentro de parque na capital alemã

Redação DW

Várias pessoas ficaram feridas neste sábado nas proximidades da Parada do Orgulho LGBT+ em Berlim, após serem atingidas por um carro, informou a polícia.

"Temos indícios de que um veículo entrou no parque Tiergarten, atingiu várias pessoas e deixou feridos", escreveu a polícia nas redes sociais.

Fotos divulgadas pelo jornal alemão Berliner Zeitung mostram um veículo branco danificad após atingir uma árvore no local. Testemunhas ouvidas pelo jornal dizem que "uma van branca atropelou uma multidão".

As vítimas receberam atendimento das equipes de emergência. As autoridades também informaram que procuram os responsáveis pelo incidente. Ainda não está claro quantas pessoas ficaram feridas.

O evento foi encerrado antes do previsto, e a polícia orientou os participantes a deixar o local imediatamente após o ocorrido.

Incidente ocorre próximo à Parada LGBT+

Mais cedo, milhares de pessoas participaram da marcha do Orgulho LGBT+, conhecida na Alemanha como Christopher Street Day.

A manifestação terminou na Rua 17 de Junho, que atravessa o parque Tiergarten até o Portão de Brandemburgo, onde shows são realizados desde sexta-feira.

Esta matéria está em atualização.

gq (AFP, DPA, OTS)

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Autor: Redação DW