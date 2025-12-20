Um tribunal na Alemanha condenou um espanhol de 61 anos, identificado como Fernando P., a oito anos e meio de prisão por sedar e violar a esposa e filmar os atos de violação e depois compartilhar as gravações em grupos de chat e plataformas de vídeo na internet.
O tribunal regional de Aachen o considerou culpado de várias acusações, que incluem estupro qualificado e lesão corporal grave. Ainda cabe recurso à sentença.
Segundo a sentença, os fatos ocorreram entre 2018 e 2024 na casa onde o casal morava. A acusação havia apresentado ainda um vídeo datado de 2009, mas o tribunal não conseguiu comprovar a veracidade das imagens.
A investigação iniciou, segundo o tribunal, com base em informações fornecidas por jornalistas ao Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA).
O caso foi comparado ao de Dominique Pelicot, que drogou a esposa, Gisèle Pelicot, durante ao menos dez anos para permitir que dezenas de homens a violassem na sua própria casa.