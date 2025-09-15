Foto: Reprodução Christian B., 48 anos, está preso pelo estupro de uma turista americana de 72 anos em Portugal em 2005

Após cumprir pena de prisão por estupro, o suspeito alemão do desaparecimento da menina britânica Madeleine "Maddie" McCann, desaparecida em Portugal em 2007, deverá ser libertado. Segundo o Ministério Público, quarta-feira (17) é o prazo final, mas a libertação em outro dia é geralmente considerada possível.

Christian B., 48 anos, com várias condenações anteriores, está cumprindo pena no estado alemão de Baixa Saxônia, após ser condenado em 2019 pelo estupro de uma turista americana de 72 anos em Portugal em 2005. No ano passado, B. foi absolvido pelo tribunal regional em outro julgamento envolvendo vários supostos estupros em Portugal. Nenhum desses processos teve qualquer relação com o caso da menina britânica.

No entanto, o Ministério Público de Braunschweig considera B. suspeito do desaparecimento da menina britânica de três anos e o está investigando por suspeita de assassinato. No entanto, ainda não apresentou nenhuma acusação formal, por falta de provas.

Suspeito nega envolvimento no caso McCann

Segundo investigadores alemães, B. residiu em Portugal durante algum tempo, realizando bicos e cometendo assaltos a hotéis e resorts de férias. Ele possui antecedentes criminais por abuso sexual infantil e posse de drogas, entre outros crimes.

Maddie desapareceu em 3 de maio de 2007, pouco antes de seu quarto aniversário, do quarto de uma casa em que sua família passava férias em um resort na Praia da Luz, no litoral da região portuguesa do Algarve, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Apesar de uma busca internacional em larga escala, que durou anos, e de inúmeros apelos de seus pais, não há vestígios da menina.

Pedido por tornozeleira eletrônica

O Ministério Público continua a considerar B. perigoso e, por isso, solicitou à Justiça que, entre outras coisas, B. seja monitorado através do uso de uma tornozeleira eletrônica.

"Ele não recebeu nenhuma terapia ou tratamento similar na prisão, o que significa que, da nossa perspectiva, devemos presumir que ele reincidirá" , disse recentemente o porta-voz da autoridade, Christian Wolters.

Segundo ele, um perito psiquiátrico que o avaliou recentemente concluiu que "é de se esperar que ele cometa novos crimes sexuais" .

Os promotores solicitaram que Brueckner use uma tornozeleira eletrônica e informe às autoridades seu local de residência, mas o tribunal ainda não tomou uma decisão a respeito.

Mas mesmo que concordem, ele será "basicamente um homem livre" , disse Wolters, que teme que B. deixe a Alemanha.

Wolters enfatizou que as autoridades judiciais não têm outras opções, já que B. já cumpriu sua pena.

"Enquanto não houver outro mandado de prisão, e não há nenhum no momento, ele é um homem livre e pode fazer o que quiser."

No caso Maddie, houve vários suspeitos ao longo dos anos, e as autoridades policiais e judiciais portuguesas e britânicas também têm conduzido investigações intensas. A pedido de investigadores alemães, operações de busca em larga escala foram realizadas repetidamente na região onde ocorreu o desaparecimento da menina nos últimos anos. Autoridades da Alemanha e de Portugal teriam vasculhado em maio propriedades abandonadas, poços e florestas.

(AFP, ots)