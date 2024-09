ALBERTO PIZZOLI O Arco de Constantino, construído no ano 315 para celebrar a vitória do imperador na batalha de Ponte Milvio

Alberto PIZZOLI

O Arco de Constantino, ao lado do Coliseu de Roma, foi danificado na terça-feira ao ser atingido por um ario durante uma tempestade, informaram as autoridades italianas nesta quarta-feira.

"Todos os fragmentos foram recuperados e colocados em segurança", afirmou uma porta-voz do parque arqueológico do Coliseu.

"A avaliação dos danos já começou e as análises prosseguem esta manhã", acrescentou.

O arco do triunfo foi construído em homenagem a Constantino no ano 315 d.C., para celebrar a vitória do imperador na batalha de Ponte Milvio. Desde segunda-feira, o local passava por obras de manutenção.

Com 25 metros de altura, é o maior dos três arcos do triunfo conservados em Roma.

Após um verão seco e quente, Roma foi surpreendida na tarde de terça-feira por uma tempestade, acompanhada de fortes chuvas, ventos, trovões e relâmpagos.

Mais de 80 milímetros de água por metro quadrado foram registrados no centro histórico da capital italiana, o equivalente à quantidade média de chuva em Roma durante um mês de outono, segundo a prefeitura.