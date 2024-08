Genya Savilov Serviços de resgate ucranianos vasculham os escombros de um hotel bombardeado pela Rússia em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, em 24 de agosto de 2024

Dois funcionários da agência de notícias Reuters ficaram feridos e um terceiro está desaparecido depois que o hotel onde eles estavam hospedados em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, foi bombardeado, disseram a empresa e as autoridades locais neste domingo (25).

Vadim Filashkin, o governador da região oriental de Donetsk, onde a maior parte dos combates vem ocorrendo desde a invasão russa em fevereiro de 2022, confirmou o ataque russo ao hotel no início deste domingo.

“Um de nossos colegas está desaparecido e outros dois foram levados ao hospital para tratamento”, disse a Reuters em um comunicado. Três outros de seus funcionários estavam hospedados no hotel e estão bem, disse.

“Estamos buscando urgentemente mais informações, cooperando com as autoridades de Kramatorsk e oferecendo nosso apoio aos nossos colegas e suas famílias”, acrescentou a agência de notícias.

De acordo com Filashkin, as vítimas são “cidadãos da Ucrânia, dos Estados Unidos e do Reino Unido”. O ataque, que danificou o hotel Sapphire e um prédio vizinho, ocorreu “no meio da noite”, escreveu ele no Telegram.

“A polícia e as equipes de resgate estão trabalhando no local. Os escombros estão sendo removidos e as operações de resgate estão em andamento”, acrescentou.

Repórteres da AFP em Kramatorsk viram equipes de resgate vasculhando os escombros do prédio com tochas. Os serviços de resgate ainda estavam trabalhando no local pela manhã, segundo eles.

Kramatorsk é a última grande cidade de Donbass sob controle ucraniano e fica a cerca de 20 quilômetros a oeste da linha de frente.

A cidade, que tinha 150.000 habitantes antes da guerra, tem sido alvo de repetidos ataques russos desde o início da invasão.

Sua estação de trem foi atingida em abril de 2022 por um bombardeio que deixou mais de 60 pessoas mortas. Em junho de 2023, outro bombardeio em um restaurante deixou 13 pessoas mortas.

Onze pessoas também foram mortas em bombardeios russos em outras partes da Ucrânia nas últimas 24 horas. Sete na região de Donetsk e quatro na região norte de Sumi, de acordo com as autoridades locais. Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas nos bombardeios, acrescentaram.

Na região de Kherson, no sul, três pessoas foram mortas e seis ficaram feridas, incluindo uma criança de um ano de idade, de acordo com a polícia ucraniana. “Os militares russos dispararam contra áreas residenciais na região de Kherson usando vários lançadores de foguetes, artilharia, aeronaves e drones”, disse no Telegram.

Do lado russo, seis pessoas foram mortas em um bombardeio ucraniano na região de Belgorod, anunciou Vyacheslav Gladkov.

Ele disse que outras 13 pessoas ficaram feridas, seis das quais estão “gravemente feridas”, incluindo uma garota de 16 anos em tratamento intensivo.

O governador da região de Kursk, Alexei Smirnov, anunciou que quatro mísseis ucranianos foram derrubados no sábado.

As tropas ucranianas lançaram uma grande ofensiva na região em 6 de agosto.

Pelo menos 11 jornalistas foram mortos e 35 ficaram feridos na Ucrânia desde o início da invasão, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras.

O coordenador de vídeo da AFP na Ucrânia, Arman Soldin, foi morto em 9 de maio de 2023, aos 32 anos, em um ataque com foguete em Chasiv Yar, perto da linha de frente na região de Donetsk.