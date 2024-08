AHMAD GHARABLI Uma menina brinca no vilarejo beduíno não reconhecido de Ras Jrabah, a leste da cidade de Dimona, no sul de Israel, em 29 de maio de 2024

Lamiss Al Jaar, uma beduína israelense de 22 anos, ainda custa a dormir quando se lembra do ataque que sofreu de colonos judeus com sua família e que desencadeou uma onda de indignação no país.

Foi na sexta-feira, em 9 de agosto, quando a família ia de carro de Rahat, no deserto de Neguev, em direção a Nablus, a grande cidade palestina localizada no norte da Cisjordânia ocupada.

No veículo, estavam sua filha de dois anos e meio, duas de suas irmãs e uma sobrinha.

"Nos perdemos", contou à AFP Raghda Al Jaar, sua irmã de 29 anos.

Segundo ela, um homem a quem pediram informações lhes deu uma direção errada antes de bloquear sua passagem com o veículo dele quando quiseram voltar.

O que aconteceu depois, contou a polícia israelense, foi um "grave ataque", com "lançamento de pedras", "ameaças com armas" e "incêndio" do carro, que entrou acidentalmente em Givat Ronen.

Lamiss Al Jaar afirma que um homem ameaçou diretamente a sua filha, Elaf, com uma arma.

Givat Ronen, um posto avançado do assentamento de Har Bracha, ao sul de Nablus, é dirigido por membros da autodenominada "Juventude das Colinas", um movimento radical do sionismo religioso que sonha em transformar a Cisjordânia em terra judia, invocando os tempos bíblicos.

"Dez colonos armados quebraram todos os vidros do carro" e "nos jogaram gás" lacrimogêneo, continua Raghda Al Jaar da casa de seu pai em Rahat.

“Eu disse (...) que éramos cidadãos israelenses” e quando um dos agressores "percebeu que eu estava falando com a polícia" ao telefone, ele jogou "uma pedra grande no meu pé", diz ela. “Você não sairá daqui viva”, ele ameaçou.

- Cinco prisões -

Al Jaar, cuja perna esquerda está engessada, agora usa um andador para se locomover. Ela também alega ter sofrido ferimentos na cabeça.

Sua irmã Lamiss, que trabalha em um jardim de infância, acabou com os dedos quebrados e diz que sua coluna está “quebrada”.

Com sua sobrinha Hind Al Jaar, uma enfermeira de 22 anos, eles contam que fugiram às pressas antes de serem resgatados pela polícia e pelos soldados israelenses.

O presidente israelense, Isaac Herzog, telefonou para o pai dela, Adnane Al Jaar, para dizer que estava “chocado” com a violência e para assegurar-lhe que “todos os cidadãos de Israel têm direito a um tratamento igualitário e decente”, de acordo com seu gabinete.

Os beduínos de Israel, que são descendentes de pastores muçulmanos, reclamam, como outras minorias árabes do país, de discriminação.

Al Jaar, que, como suas filhas, fala hebraico e árabe, diz que ônibus lotados de israelenses judeus e árabes vieram mostrar seu apoio. “É bom para nós”, disse ela.

A polícia prendeu cinco suspeitos, quatro dos quais permanecem sob custódia na cadeia e o quinto em prisão domiciliar.

- "Viver juntos" -

O pai da família, um motorista de 59 anos, teme, no entanto, que o caso, como tantos outros, termine arquivado.

A colonização israelense da Cisjordânia é considerada ilegal pelo direito internacional, mas continuou sob todos os governos, tanto de esquerda quanto de direita, desde que Israel conquistou esse território palestino em 1967.

Nos últimos dois anos, isso se intensificou, especialmente desde a formação do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em dezembro de 2022.

O novo governo de direita inclui vários ministros de extrema direita que defendem a anexação de toda a Cisjordânia.

Mas a colonização também se acelerou desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

O rabino Benny Lau, uma figura importante do judaísmo ortodoxo e defensor da abertura, enfatizou no Facebook a aspiração de “milhões” de israelenses que querem “viver juntos”.

Em Rahat, Noa Epstein Tennenhaus, uma empresária de 41 anos de Kfar Saba, mais ao norte, viajou para Rahat em apoio. Ela foi com o marido e os quatro filhos, e eles deram um presente a Elaf.

Quando soube do drama, “chorei”, disse ela à AFP. “Eu me coloquei no lugar de Lamiss (...) atacado por esses monstros. “O ódio cego matará a todos nós se não o enfrentarmos”, disse ela.