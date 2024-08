ONU diz que 9 funcionários da UNRWA 'poderiam estar envolvidos' no ataque do Hamas em 7/10 As Nações Unidas afirmaram, nesta segunda-feira (5), que nove funcionários de sua Agência para os Refugiados Palestinos (UNRWA) "poderiam estar envolvidos" no ataque de 7 de outubro no sul de Israel, executado pelo Hamas e que desencadeou a guerra...

