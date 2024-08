Ludovic Marin O presidente francês, Emmanuel Macron (E), posa para fotos com a Ordem do Cruzeiro do Sul, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, em 28 de março de 2024

Ludovic MARIN

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, disse, nesta segunda-feira (5), que apoiará, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o povo da Venezuela em sua busca por "transparência" após a questionada reeleição de Nicolás Maduro.

"Juntamente com o presidente @Lulaoficial [Lula], apoiamos a aspiração do povo venezuelano por uma eleição transparente. Esta exigência está no coração de qualquer democracia", disse Macron em uma mensagem em espanhol nas redes sociais após uma conversa telefônica com o presidente brasileiro.

Após as eleições de 28 de julho, marcadas por denúncias de fraude, Maduro foi confirmado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) como presidente reeleito com 52% dos votos frente a 43% do candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Estados Unidos, Peru, Argentina, Uruguai, Equador, Costa Rica e Panamá reconheceram González como vencedor, enquanto outros países, como o Canadá, pediram a publicação dos resultados completos.

Por sua vez, Brasil, Colômbia e México tentam impulsionar um acordo político. Rússia e China apoiaram Maduro.

A Presidência informou, por meio de nota, que Macron "elogiou" a posição do Brasil "de estímulo ao diálogo entre o governo e a oposição" na Venezuela.

O presidente francês também apoiou "a posição de Brasil, Colômbia e México" expressa em um comunicado na quinta-feira passada, no qual os três países exigiram da Venezuela a divulgação das atas eleitorais e uma "verificação imparcial dos resultados".

No domingo, o Conselho da União Europeia disse que "na falta de provas que os respaldem", os boletins da autoridade eleitoral venezuelana "não podem ser reconhecidos".

O papa Francisco, por sua vez, pediu, no Vaticano, que se busque "a verdade".