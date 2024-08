Omar AL-QATTAA Palestinos observam o local do bombardeio, no norte de Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que um bombardeio israelense matou 17 pessoas neste sábado em um complexo escolar de Gaza.

"Há 17 mártires e vários feridos devido ao bombardeio israelense contra a escola de Hamama", reportou a agência, atualizando o balanço anterior, de 10 mortos.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil do território palestino, Mahmud Basal, o complexo abrigava pessoas deslocadas pela guerra. (Continua após galeria).

O Exército israelense confirmou o ataque e anunciou que ele foi direcionado contra "terroristas que operavam a partir de um centro de comando e controle do Hamas" instalado dentro do complexo.

"Do local, eles planejaram e executaram diversos atentados terroristas contra soldados israelenses. Além disso, no complexo foram fabricadas e armazenadas armas do Hamas", afirma um comunicado militar.

Israel acusa de maneira reiterada o Hamas de utilizar instalações civis como centros de controle ou para esconder seus comandantes e milicianos, algo que o movimento islamista palestino nega.

Guerra na Faixa de Gaza

A guerra em na Faixa de Gaza começou em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas mataram 1.197 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Das 251 pessoas sequestradas no dia, 111 permanecem em cativeiro em Gaza, das quais 39 morreram, segundo o Exército.

A ofensiva de Israel contra Gaza deixou 39.550 mortos até o momento, segundo o Ministério da Saúde do governo de Gaza.