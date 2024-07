22 de julho foi o dia mais quente registrado no mundo, quebrando o recorde do dia anterior Segunda-feira, 22 de julho, foi o dia mais quente já registrado no mundo desde que os registros começaram em 1940, informou nesta quarta-feira (24) o observatório climático europeu Copernicus, superando...

