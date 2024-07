Jaafar ASHTIYEH Veículos militares israelenses circulam durante operação no campo de refugiados palestinos de Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, em 23 de julho de 2024

Jaafar Ashtiyeh

Cinco pessoas, incluindo uma mulher e sua filha, morreram, nesta terça-feira (23), em uma operação militar na Cisjordânia, indicou uma autoridade palestina, ao mesmo tempo em que o Exército israelense disse ter eliminado um comandante do Hamas.

Segundo um comunicado do Exército, uma operação de madrugada com drones no campo de refugiados de Tulkarem matou Ashraf Nafea, o chefe da ala militar do Hamas.

"Ashraf era responsável por fabricar e colocar explosivos destinados a atacar os soldados das FDI", as forças armadas israelenses, disse o Exército.

Por sua vez, o Hamas confirmou o "assassinato covarde" do comandante e de seus acompanhantes.

O chefe do comitê do campo, Faisal Salamah, disse à AFP que as tropas israelenses mataram um total de cinco pessoas. "Uma mãe e sua filha foram martirizadas e três jovens foram atingidos por um drone", afirmou.

Um ativista do acampamento que pediu para não ser identificado confirmou o número de vítimas e disse que a mulher e sua filha eram voluntários do serviço de ambulâncias.

A cidade de Tulkarem é conhecida como um centro de atividade dos milicianos palestinos e frequentemente é alvo de ataques das tropas israelenses.

Desde que a guerra começou na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas, a violência disparou na Cisjordânia, com pelo menos 586 palestinos mortos nas mãos dos colonos ou das tropas israelenses, segundo as autoridades palestinas.

Por sua vez, pelo menos 17 israelenses, incluindo soldados, morreram no território em ataques com participação de palestinos, segundo números oficiais israelenses.