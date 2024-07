Trump diz que falou com Zelensky e prometeu 'acabar com a guerra' na Ucrânia O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (19) que falou por telefone com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e prometeu que, se voltar à Casa Branca, vai "acabar...

Home

Último Segundo

AFP

Trump diz que falou com Zelensky e prometeu 'acabar com a guerra' na Ucrânia