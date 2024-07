CHARLY TRIBALLEAU Esqueleto fossilizado de Apex, um estegossauro com cerca de 150 milhões de anos, em leilão na Sotheby's de Nova York em 10 de julho de 2024.

Charly TRIBALLEAU

O bilionário americano Ken Griffin comprou, por 44,6 milhões de dólares(valor em mais de 240 milhões de reais), o esqueleto de dinossauro mais caro do mundo, com o objetivo final de emprestá-lo a uma instituição nacional para exibi-lo.

A informação, revelada pelo Wall Street Journal, foi confirmada à AFP por uma fonte próxima da transação.

Dono do fundo de pensões Citadel e grande doador do Partido Republicano, Griffin já gastou cerca de 43 milhões de dólares (mais de 235 milhões de reais na cotação atual), em novembro de 2021, para adquirir uma cópia original da Constituição dos EUA, que emprestou a um museu no estado do Arkansas.

Segundo a Sotheby's, que na quarta-feira (17) organizou a venda do "Apex", como foi nomeado o esqueleto de estegossauro mais completo já encontrado, com cerca de 150 milhões de anos, o comprador "espera emprestar o espécime a uma instituição americana".

“Apex nasceu nos EUA e permanecerá nos EUA”, disse Griffin, segundo o Wall Street Journal.

A revista Forbes estima a fortuna de Griffin em US$ 37,8 bilhões (valor em 209,4 bilhões de reais na cotação atual). Este ex-aluno da prestigiosa Universidade de Harvard, perto de Boston, doou mais de US$ 350 milhões (valor em 1,9 bilhão de reais na cotação atual) somente em 2023.

Em 2017, o magnata doou 16,5 milhões (valor em 91,4 milhões de reais na cotação atual) ao Field Museum de Chicago para que pudesse exibir outro exemplar de dinossauro, o T-Rex “Sue”.