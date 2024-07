Rebecca DROKE O candidato republicano Donald Trump é retirado do comício em Butler, Pensilvânia, após tentativa de assassinato em 13 de julho de 2024

O ex-presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo (14) que "Deus" evitou sua morte em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia no sábado, e pediu aos americanos que permaneçam unidos.

"Foi só Deus que impediu o impensável de acontecer", afirmou o ex-presidente e candidato republicano às eleições presidenciais nas redes sociais, ao mesmo tempo que pediu aos compatriotas que permaneçam unidos para "não permitir que o mal vença".

O ex-presidente foi ferido em uma orelha no sábado, em uma tentativa de assassinato durante um comício político para as eleições presidenciais de novembro.

O republicano de 78 anos foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o comício em Butler, Pensilvânia, norte do país.

O autor dos tiros e um espectador do comício morreram e duas pessoas ficaram gravemente feridas.

O presidente democrata, Joe Biden, que enfrentará Trump em uma eleição muito polarizadas, afirmou que "não há espaço nos Estados Unidos para este tipo de violência".

Ambos conversaram durante a noite, segundo a Casa Branca.

"Neste momento, é mais importante que nunca que permaneçamos unidos e mostremos o nosso verdadeiro caráter como americanos, permanecendo fortes e determinados, para não permitir que o mal vença", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social na manhã de domingo.

Ele confirmou que participará da convenção nacional republicana que começa na segunda-feira em Milwaukee, Wisconsin.