Suprema Corte dos EUA é contra limitar contatos do governo com redes sociais A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta quarta-feira (26), um recurso que queria impedir que o governo federal mantivesse contato com as plataformas de redes sociais a fim...

Home

Último Segundo

AFP

Suprema Corte dos EUA é contra limitar contatos do governo com redes sociais