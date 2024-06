Mark Rutte se aproxima do cargo de secretário-geral da Otan O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, ficou nesta quinta-feira (20) como o candidato único para comandar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), depois que o presidente da...

Home

Último Segundo

AFP

Mark Rutte se aproxima do cargo de secretário-geral da Otan