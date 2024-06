ALAIN JOCARD O artista e estilista americano Pharrell Williams no final da apresentação da coleção Louis Vuitton durante a Paris Fashion Week em 16 de janeiro de 2024

O estilista e músico americano Pharrell Williams invoca o universalismo em seu novo desfile Louis Vuitton nesta terça-feira (18), marcando o início da Semana da Moda masculina de Paris.

Williams reuniu seus convidados na sede da Unesco para apresentar a nova coleção primavera-verão 2025, um ano depois de sua estreia como estilista da marca.

Aos 51 anos, Pharrell Williams conseguiu se estabelecer na elite da moda masculina com algumas coleções.

Sua fórmula? Conta com a colaboração de sua extensa rede de amizades do mundo da música, da arte e do esporte, para ajudar a dar brilho aos seus desfiles.

Em relação à roupa, o autor de "Happy" utiliza generosamente, como seus antecessores, o anagrama LV e o nome Louis Vuitton para estampar as peças de roupa que bebe na fonte de todos os estilos.

Desta forma, em janeiro, Pharrell Williams surpreendeu com uma homenagem colorida ao mundo dos cowboys, com um desfile cheio de fivelas de prata, chapéus e botas de cano alto, com uma trilha sonora interpretada por ele mesmo ao lado do grupo Mumford & Sons.

Em seguida, os mais atentos comentaram a coincidência desse desfile e estilo com o novo álbum de sua amiga Beyoncé, "Cowboy Carter", um tributo à música country que foi campeão de vendas.

Para esse desfile de moda, a Louis Vuitton lançou um vídeo com crianças vestidas como funcionários públicos, equipadas com pastas, assistindo a um discurso do escritor francês Aimé Césaire, o grande defensor da negritude, sobre identidade e universalismo, lido pelo crítico de arte Simon Njami.

"O mundo é seu", diz o convite para o desfile.

O poderoso grupo de luxo francês LVMH anunciou em abril um acordo com a agência da ONU para a Cultura e Educação (Unesco) para fortalecer seus projetos conjuntos sobre sustentabilidade ecológica.

Esse aspecto é um dos mais criticados pelos detratores da moda e do luxo.

As vendas de roupas masculinas da LV se beneficiaram do efeito Williams, a ponto de ele ter eclipsado Nicolas Ghesquière, estilista responsável pelas coleções femininas.

Ghesquière apresentou sua coleção feminina "cruise" (entre desfiles oficiais) há três semanas no Parc Güell, em Barcelona.

A Semana da Moda terá uma agenda cheia de desfiles e apresentações até domingo, dia 23, quando a revista Vogue celebrará 100 anos de esporte e moda por ocasião dos Jogos Olímpicos.