JUSTIN TALLIS O ultradireitista Nigel Farage apresenta o programa de seu partido, Reform UK, em Merthyr Tydfil, sul do País de Gales, em 17 de junho de 2024

JUSTIN TALLIS

O líder do partido de extrema direita britânico Reform UK, Nigel Farage, afirmou nesta segunda-feira (17) que está vendo um "impulso" na sua campanha e que as eleições legislativas de 4 de julho serão apenas um "primeiro passo".

Segundo as pesquisas, o Partido Trabalhista é o favorito para estas eleições, mas o Reform UK registrou um forte avanço, aproximando-se – e até ultrapassando, em uma das pesquisas – do Partido Conservador, no poder.

"Acredito realmente que a nossa campanha ganhou algum impulso", especialmente entre os jovens, disse Farage, candidato em um círculo eleitoral no sudeste da Inglaterra, ao apresentar o programa eleitoral do seu partido nesta segunda-feira.

"A nossa ambição é estabelecer uma ponte no Parlamento e nos tornarmos a verdadeira oposição de um governo trabalhista", insistiu, encarando estas eleições como um "primeiro passo importante" rumo às próximas eleições legislativas, em 2029.

Criticando os projetos dos outros dois principais partidos, Farage garantiu que o que o Reform UK defende é um "contrato" com os eleitores.

O partido busca se beneficiar das brechas dentro do Partido Conservador, dividido entre uma ala de direita e uma corrente mais moderada, perturbada pela inclinação ao centro dos trabalhistas sob a liderança de Keir Starmer.

Retomando os seus temas habituais contra a imigração, o sistema e a defesa do Brexit, Farage defendeu uma posição "radical" e "tradicional".

Entre as suas promessas, Farage enumerou cortes de impostos, uma reforma completa do sistema de saúde pública, a contratação de policiais, um aumento no orçamento da defesa, uma maior simplificação das normas para as empresas, o "congelamento" da imigração líquida e a eliminação dos subsídios para energias renováveis.