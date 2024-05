Ammar Abd Rabbo (2020) O ator francês Gérard Depardieu

Ammar Abd Rabbo

Rino Barillari, que ganhou o apelido de “rei dos paparazzi”, acusou o ator francês Gérard Depardieu de tê-lo agredido fisicamente nesta terça-feira (21), em Roma. O artista afirmou que apenas defendeu sua companheira.

O incidente aconteceu durante a tarde, no Harry's Bar, um dos lugares mais badalados da Via Veneto. "Eu o vi com uma mulher e me aproximei para tirar algumas fotos", contou o paparazzo, de 79 anos, citado pelo jornal Il Messaggero.

Segundo Barillari, primeiramente a mulher que acompanhava o ator, Magda Vavrusova, tentou impedi-lo. Em seguida, Depardieu interferiu e lhe deu três socos no rosto.

“Rino Barillari, conhecido tanto por suas fotos quanto por seus métodos agressivos, empurrou violentamente a companheira de Gérard Depardieu”, disse à noite a advogada do casal, Delphine Meillet.

“O fotógrafo me empurrou, tocando meu peito com o braço. Ainda dói, ele foi extremamente violento", contou Magda à polícia, junto à qual fez uma denúncia de violência, segundo a advogada.

“Devido à situação violenta, Gérard Depardieu, que se colocou entre sua companheira e o paparazzo, caiu e esbarrou nele", descreveu a advogada. "O ator e sua companheira entraram no carro e o fotógrafo continuou tirando várias fotos."

Magda se encontra no hospital Umberto I, em Roma, informou a advogada. Procurado pela AFP, o fotógrafo respondeu nesta tarde que estava no hospital e que não poderia falar.

Segundo o Messaggero, Barillari também fez uma denúncia. "Quando os fotografei em sua mesa, não imaginei como isto acabaria."

Barillari, que iniciou sua carreira muito jovem, fotografou celebridades como Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Ava Gardner, Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Marcello Mastroianni. Já o ícone do cinema francês vive maus momentos, aos 75 anos.

Depardieu será julgado em Paris, em outubro, por agressões sexuais contra duas mulheres durante uma filmagem em 2021. O ator também é acusado desde 2020 de agressões sexuais e estupro contra a atriz Charlotte Arnould.

Outros processos foram movidos contra Depardieu, que nega as acusações.