A Rússia intensificou os ataques contra instalações de energia da Ucrânia nos últimos meses

As tropas russas executaram nesta quarta-feira um ataque em larga escala durante a noite, com mísseis e drones, contra instalações do setor de energia da Ucrânia, que deixou pelo menos um morto vários feridos, denunciaram as autoridades ucranianas.

"O inimigo não desiste de seus planos de privar os ucranianos de energia elétrica. Um novo ataque em larga escala contra a nossa indústria energética!", escreveu o ministro da Energia, German Galushchenko, no Telegram.

O presidente, Volodimir Zelensky, criticou mais uma vez o "terror russo".

Os ataques visaram instalações de produção e transmissão de energia elétrica nas regiões de Poltava (leste), Kirovogrado (centro), Zaporizhzhia (sul), Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia (oeste), acrescentou.

A cidade de Kherson, no sul, foi "parcialmente privada de energia elétrica" devido aos ataques inimigos, anunciou o governador Oleksander Prokudin.

A empresa nacional de energia elétrica, Ukrenergo, emitiu um alerta para possíveis cortes do serviço durante a tarde e à noite em consequência do ataque. O grupo pediu aos ucranianos um uso moderado da energia elétrica para enfrentar uma situação "difícil".

A Ukrenergo destacou que este é o quinto ataque "em larga escala" contra a rede de energia ucraniana desde 22 de março.

A Força Aérea Ucraniana anunciou que derrubou 39 dos 55 mísseis lançados pela Rússia, assim como 20 dos 21 drones de ataque.

O grupo DTEK, maior investidor privado no setor energético da Ucrânia, afirmou que três centrais termelétricas foram "gravemente danificadas".

A empresa destacou que suas instalações foram bombardeadas quase 180 vezes desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

O comando militar da cidade de Kiev informou que bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS dispararam vários mísseis de cruzeiro contra a capital, que permaneceu em estado de alerta por três horas.

Todos os mísseis foram derrubados, segundo o comando.

A Rússia bombardeia há vários meses o sistema de energia da Ucrânia, o que já provocou danos materiais significativos e cortes no abastecimento.

Os ataques noturnos mataram uma mulher de 65 anos em Bilozerka, uma localidade da região de Kherson, sul do país. Mais de 10 pessoas ficaram feridas em diversos pontos do país, incluindo uma criança de oito anos na área de Kirovohrad.