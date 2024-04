Líder talibã faz rara aparição pública no final do Ramadã O recluso líder do Talibã fez uma aparição pública rara nesta quarta-feira (10), ao participar ao lado de milhares de fiéis das orações da festa muçulmana do Aid al Fitr, que marca o fim do...

Home

Último Segundo

AFP

Líder talibã faz rara aparição pública no final do Ramadã