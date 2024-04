Presidente lança oferta de recompra de dívida soberana de El Salvador O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lançou nesta segunda-feira (8) uma oferta de recompra de dívida soberana do país que vence entre 2025 e 2029, por US$ 1,75 bilhão (R$ 8,7 bilhões). Segundo o Banco Central de Reserva, a dívida pública de El Salvador ascendia no fim de 2023 a US$ 34 bilhões (R$ 170,9 bilhões), equivalentes a 82% do PIB salvadorenho.

