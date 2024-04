BILL PUGLIANO James Crumbley (de roupa laranja) e sua esposa, Jennifer Crumbley (de roupa listrada) receberam as penas de 15 e 10 anos de prisão, respectivamente

BILL PUGLIANO

Os pais de um adolescente que realizou um ataque a tiros em uma escola do estado americano do Michigan foram condenados nesta terça-feira (9) a penas de 10 a 15 anos de prisão, em um caso de grande repercussão.

Jennifer Crumbley, de 46 anos, e o marido, James, de 47, - que compraram uma arma para o jovem como presente de Natal - são os primeiros pais presos por homicídio culposo devido a ações de um filho.

A juíza do Tribunal do Condado de Oakland, Cheryl Matthews, condenou o casal a "10 a 15 anos de prisão" cada um. Seu filho Ethan, atualmente com 17 anos, cumpre pena de prisão perpétua pelo ataque de 30 de novembro de 2021, que deixou quatro alunos mortos e outras sete pessoas feridas na Oxford High School, a 70 quilômetros de Detroit.

"Essas condenações confirmam atos repetidos ou a falta de ações que poderiam ter detido um trem desgovernado que se aproximava", acrescentou Cheryl.

A juíza reprovou James Crumbley por ter permitido que seu filho tivesse “acesso irrestrito” a armas e munições, e disse a Jennifer Crumbley que sua atitude foi “apática e indiferente”.

“O sangue do nosso filho está em suas mãos”, disse ao casal Craig Shilling, pai de uma vítima de 17 anos.

- Alerta -

Antes de a juíza proferir a sentença, o casal se dirigiu às famílias das vítimas presentes no tribunal. “Estou aqui hoje não para pedir o seu perdão, que pode estar além do possível, e sim para expressar minhas sinceras desculpas pela dor causada”, disse Jennifer Crumbley.

A mãe de Ethan explicou que, dias antes do ataque, o marido havia comprado a arma para o jovem como presente de Natal. Ela levou o menino a um estande de tiro no dia seguinte.

"Lamento a sua perda por causa do que o meu filho fez", disse James Crumbley.

No dia do ataque, os Crumbleys haviam sido chamados à escola devido a um desenho violento que uma professora encontrou na mesa de Ethan. O casal foi alertado para a necessidade de que o jovem recebesse atendimento psicológico.

Os pais teriam se negado a levar o filho para casa e ele voltou para a sala de aula. Mais tarde, entrou em um dos banheiros e saiu com a arma que estava escondida em sua mochila, efetuando mais de 30 disparos.

Em meio à onda crescente de incidentes com armas de fogo envolvendo jovens nos Estados Unidos, aumenta a pressão para que seus pais sejam punidos.