Em motos, carros, ônibus, aviões e barcos, milhões de indonésios viajaram para suas localidades de origem, uma "migração" anual para comemorar a festividade muçulmana do Eid al Fitr, que marca o fim do ramadã e começa nesta quarta-feira (10).

Nos últimos dias, os principais portos marítimos e rodovias ficaram lotados, enquanto aeroportos e terminais rodoviários também estavam cheios de viajantes ansiosos para se reunir com suas famílias.

A migração anual, conhecida como "mudik", costuma inundar de veículos as estradas da Indonésia. Viajantes que levam suas famílias e bagagens em carros e motocicletas podem fazer deslocamentos de até 24 horas ou mais.

O ministro do Transporte indonésio, Budi Karya Sumadi, indicou que se espera que 193 milhões de pessoas viajem por ocasião das festividades este ano, muito mais que os 123 milhões registrados no ano passado nesta nação do sudeste asiático que tem a maior população muçulmana do mundo.

Mais de 28 milhões devem deixar apenas a metrópole de Jacarta, entre engarrafamentos gigantescos e congestionamento de portos e aeroportos, para celebrar o fim do mês sagrado do ramadã com suas famílias.

O ministro Sumadi recomendou aos viajantes que evitem os deslocamentos por motocicletas e recorram a ônibus e trens por razões de segurança.

É tanta gente viajando que a Marinha indonésia proporcionou um barco para transportar os que não conseguiram encontrar passagens de Jacarta para as cidades javanesas de Semarang e Surabaya, indicou a agência estatal de notícias Antara.

Wosse Muhammad Arif Sani, de 28 anos, ficou 13 horas preso no trânsito para poder se reunir com sua esposa na cidade de Bogor, no centro de Java, ao sul de Jacarta.