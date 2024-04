Estupros no genocídio de Ruanda, um trauma que perdura Todo mês de abril, coincidindo com memórias do genocídio de 1994, Agatha, uma ruandesa de etnia tutsi, desligava o rádio, ia para a cama e ali ficava, tão imersa em seus pensamentos que certa vez sua filha Agnes, de dez...

Home

Último Segundo

AFP

Estupros no genocídio de Ruanda, um trauma que perdura