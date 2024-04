Chefe da diplomacia britânica se reuniu com Trump na Flórida O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, se reuniu na segunda-feira com o ex-presidente americano Donald Trump, antes de uma visita oficial a Washington durante a qual solicitará a liberação de um pacote de ajuda à Ucrânia, informou o governo do Reino Unido. O ministro britânico das Relações Exteriores, que tem uma reunião programada nesta terça-feira com o secretário de Estado americano Antony Blinken e com congressistas, "pedirá" a Washington o desbloqueio da ajuda à Ucrânia, informo um comunicado divulgado pela chancelaria do Reino Unido.

