Meta identificará conteúdos gerados por IA O gigante americano Meta, empresa matriz do Facebook, Instagram e Threads, anunciou nesta sexta-feira (5) que identificará qualquer conteúdo de imagem ou áudio gerado por inteligência artificial (IA) para reforçar a luta contra a desinformação. A empresa matriz do Facebook anunciou em fevereiro seu desejo de etiquetar todas as imagens geradas por IA para lutar contra a desinformação.

