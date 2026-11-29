Reprodução / Instagram Juiz de Fora (MG) teve acumulado de chuva de mais de 100 mm em vários pontos da cidade na madrugada deste domingo (29), provocando alagamentos e deslizamentos

A formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do período chuvoso de 2026/2027 deve aumentar o volume de chuva em diversas regiões do Brasil nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, o fenômeno deve se organizar entre este domingo (29) e 5 de dezembro, com previsão de acumulados que podem chegar a 300 milímetros em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Entre as regiões que exigem maior atenção estão o Sul de Minas, a Zona da Mata mineira e a região Serrana do Rio de Janeiro. Nesses locais, a estimativa inicial é de 200 a 300 milímetros de chuva ao longo do período.

O cenário também preocupa em outras partes do Sudeste. No litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, Sul Fluminense, Costa Verde, Grande Rio e Região dos Lagos, os volumes podem variar entre 150 e 200 milímetros.

A previsão da Climatempo também indica acumulados de 150 a 200 milímetros no centro e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e região metropolitana de Belo Horizonte. Já áreas do Espírito Santo e do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, podem registrar entre 50 e 100 milímetros.

As projeções são iniciais e podem sofrer alterações conforme a evolução dos sistemas meteorológicos nos próximos dias.

Sudeste tem risco de temporais neste domingo

A chegada das instabilidades já deixa parte do Sudeste em alerta neste domingo (29). Segundo a MetSul Meteorologia, áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro podem registrar chuva desde a madrugada e durante a manhã.

A tendência é de que as precipitações alcancem mais municípios entre a tarde e a noite, incluindo cidades do Oeste, Centro e Sul de Minas Gerais, além de pontos do Espírito Santo.

A MetSul alerta para o risco elevado de episódios de chuva localmente forte a intensa e temporais isolados. O maior potencial de chuva volumosa, com possibilidade de transtornos, está no Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais.

Enquanto isso, a previsão para a Região Sul é de predomínio de sol e calor. No Rio Grande do Sul, as temperaturas podem alcançar entre 32°C e 35°C em áreas do Oeste, Centro e Campanha. Em Santa Catarina e no Paraná, o aquecimento também pode provocar pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

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O que é a ZCAS e por que o fenômeno provoca tanta chuva?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul é um dos principais sistemas meteorológicos associados ao período chuvoso no Brasil. Ela se caracteriza pela formação de uma extensa faixa de nebulosidade e instabilidade que normalmente se estende desde a Região Norte até o Sudeste, avançando em direção ao Oceano Atlântico.

O fenômeno ocorre pela combinação de diferentes sistemas atmosféricos e pode manter determinadas áreas do país sob chuva frequente e céu encoberto durante vários dias consecutivos.

Uma das principais características da ZCAS é a persistência das precipitações. Diferentemente de uma pancada isolada, que pode durar pouco tempo, o sistema mantém condições favoráveis à ocorrência de chuva por períodos prolongados.

Por isso, os acumulados podem ser elevados em um intervalo relativamente curto, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, principalmente em áreas urbanas e regiões vulneráveis.

A intensidade e a localização das áreas mais afetadas variam de um episódio para outro. Além do Sudeste, a ZCAS também pode provocar chuva volumosa em áreas do Norte e do Centro-Oeste.

Com a previsão de volumes expressivos para os próximos dias, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e os comunicados das autoridades locais, especialmente nas regiões com maior previsão de acumulados.