Cláudio Sampaio/ UFAL Peixe-leão

Uma expedição de mergulho técnico retirou mais de 900 peixes-leão do ambiente marinho de Fernando de Noronha, em Pernambuco, na última semana. A operação foi realizada na zona mesofótica, uma região do oceano pouco explorada, onde a incidência de luz solar é reduzida e a biodiversidade ainda é objeto de estudos científicos.

A ação foi divulgada pela empresa Sea Paradise nas redes sociais e teve como objetivo o manejo da espécie invasora, considerada uma ameaça à biodiversidade marinha do arquipélago.





As imagens da expedição mostram mergulhadores explorando áreas profundas, entre formações rochosas e recifes. Segundo a publicação, a missão exigiu conhecimento técnico, planejamento e responsabilidade para retirar os animais sem comprometer outras espécies do ecossistema.

O que é a zona mesofótica

A zona mesofótica é uma faixa do ambiente marinho localizada, geralmente, entre 30 e 150 metros de profundidade. Também conhecida como zona de penumbra ou de meia-luz, ela recebe uma quantidade reduzida de iluminação natural, o que torna suas condições diferentes das encontradas nos recifes mais próximos da superfície.

Apesar da menor luminosidade, esses ambientes abrigam uma grande diversidade de organismos, incluindo corais, esponjas, algas e diferentes espécies de peixes.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), esses ecossistemas ainda são pouco conhecidos em comparação com os ambientes marinhos rasos. Durante muito tempo, as limitações tecnológicas e as dificuldades de acesso restringiram as pesquisas nessas profundidades.

O avanço de equipamentos e técnicas de mergulho especializado tem permitido ampliar a exploração científica dessas regiões e compreender melhor sua importância para a conservação dos oceanos.

Por que o peixe-leão preocupa pesquisadores?

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão ( Pterois volitans) é considerado uma espécie exótica invasora no Brasil. Sua presença representa um risco para os ecossistemas marinhos porque o animal se alimenta de diferentes espécies de peixes e pequenos organismos, podendo provocar desequilíbrios nas cadeias alimentares.

Um dos principais fatores de preocupação é sua capacidade de reprodução. Uma fêmea pode produzir até 2 milhões de ovos por ano, favorecendo a expansão da população em diferentes ambientes.

Além disso, o peixe-leão possui 18 espinhos venenosos, que podem provocar acidentes com humanos. A combinação entre comportamento predatório, reprodução acelerada e ausência de predadores naturais suficientes favorece sua disseminação.

Peixe-leão avança pelo litoral brasileiro

A presença da espécie invasora já foi registrada em diferentes pontos da costa brasileira. O primeiro registro no país ocorreu em 2014, no litoral do Rio de Janeiro. Em Fernando de Noronha, o animal foi identificado em 2020.

Desde então, pesquisadores e equipes de manejo passaram a monitorar sua presença no arquipélago e realizar operações de captura para tentar controlar a população.

O avanço do peixe-leão preocupa especialmente pela possibilidade de impactos sobre espécies nativas, incluindo animais que possuem distribuição restrita a determinadas regiões.

A retirada dos exemplares também pode contribuir para pesquisas científicas. Em operações anteriores realizadas em Fernando de Noronha, peixes capturados foram encaminhados a universidades brasileiras para estudos.

As ações de manejo precisam ser realizadas por profissionais capacitados e seguindo as orientações dos órgãos ambientais. Por causa dos espinhos venenosos, especialistas recomendam que mergulhadores e visitantes não tentem tocar ou capturar o animal por conta própria.

Gerado com IA O avanço do peixe-leão na costa brasileira



