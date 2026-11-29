Reprodução Foguete sul-coreano será lançado no Maranhão neste domingo

A Força Aérea Brasileira (FAB) prevê lançar neste domingo (29) um foguete desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace , a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. A decolagem do veículo suborbital SEBIT#2 está programada para as 14h30 (horário de Brasília), como parte da Operação Supersonic Rider 2.

A iniciativa é resultado de um acordo comercial entre a empresa sul-coreana e a Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil (Alada). A operação também conta com a participação da FAB e da Agência Espacial Brasileira (AEB).

Segundo a FAB, a programação poderá sofrer alterações em razão das condições meteorológicas, técnicas ou operacionais. A janela de lançamento foi estabelecida entre 16 de novembro e 11 de dezembro.

Para que serve o foguete sul-coreano?

O SEBIT é um foguete suborbital de estágio único, desenvolvido para transportar equipamentos e experimentos científicos a altitudes de até 100 quilômetros.

Diferentemente dos veículos lançadores orbitais, utilizados para colocar satélites ao redor da Terra, o modelo não tem como objetivo alcançar a órbita terrestre. A proposta é realizar testes tecnológicos e pesquisas científicas em ambientes de grande altitude e microgravidade.

De acordo com a Agência Espacial Brasileira, o foguete tem 8,7 metros de comprimento e 0,7 metro de diâmetro. O veículo utiliza um motor híbrido com capacidade de empuxo da classe de quatro toneladas.

Lançamento ocorre após tentativa interrompida

O novo voo também representa uma oportunidade para a Innospace avaliar as mudanças realizadas no equipamento depois de uma tentativa anterior, em agosto de 2026.

Na ocasião, o primeiro teste do SEBIT em Alcântara começou normalmente, mas o foguete apresentou um desvio em relação à trajetória planejada. Diante da situação, a FAB acionou o sistema de término de voo, seguindo os protocolos de segurança.

O veículo caiu em uma área marítima previamente delimitada. Segundo a Agência Espacial Brasileira, não houve registro de feridos ou danos materiais.

Após o episódio, a empresa sul-coreana anunciou modificações no foguete, entre elas o aumento do empuxo do motor, da classe de três para quatro toneladas, e a reformulação do algoritmo de controle de voo.

Histórico de lançamentos da Innospace no Brasil

A empresa sul-coreana já realizou outras operações no Centro de Lançamento de Alcântara. Em março de 2023, lançou o veículo experimental HANBIT-TLV, em um voo de teste que marcou sua primeira operação na base maranhense.

Em dezembro de 2025, a companhia tentou realizar o primeiro lançamento comercial do HANBIT-Nano, foguete desenvolvido para transportar pequenos satélites. No entanto, a missão terminou pouco depois da decolagem, quando o veículo foi destruído após uma anomalia.

Os dois modelos têm finalidades diferentes: enquanto o HANBIT-Nano foi projetado para colocar satélites em órbita, o SEBIT é destinado a voos suborbitais e experimentos científicos.

A Innospace mantém uma subsidiária em São José dos Campos, no interior de São Paulo, responsável pelo gerenciamento das operações da empresa em Alcântara.

Por que a base de Alcântara é estratégica?

Localizado no Maranhão, próximo à Linha do Equador, o Centro de Lançamento de Alcântara é considerado uma infraestrutura estratégica para atividades espaciais brasileiras e internacionais.

A localização geográfica permite aproveitar a velocidade de rotação da Terra, o que pode reduzir o gasto de combustível em determinados tipos de lançamento orbital.

Além disso, a realização de operações comerciais no local amplia a utilização da estrutura brasileira por empresas privadas do setor aeroespacial.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os voos experimentais são importantes para reunir dados, avaliar o desempenho dos veículos e aprimorar tecnologias que poderão ser utilizadas em futuras missões espaciais.