Reprodução/@ricardostuckert Lula e FHC se cumprimentam em encontro na cidade de São Paulo em 2024

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos, provocou reação da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz). Em carta aberta divulgada neste sábado (28), a entidade criticou o uso da expressão “morto-vivo” e alertou para os efeitos do preconceito contra pessoas que vivem com demência e seus familiares.

A associação ressaltou que o avanço de doenças que afetam a memória, a autonomia e as funções cognitivas não retira a condição humana de quem recebe o diagnóstico. Segundo a entidade, pessoas com demência continuam tendo história, direitos e dignidade, independentemente do estágio da doença.

“Uma pessoa com demência vive e merece viver com dignidade”.

A manifestação foi publicada após Lula utilizar a expressão “morto-vivo” ao falar sobre FHC durante um evento na sexta-feira (27), no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O presidente discursava sobre envelhecimento saudável e a necessidade de políticas públicas voltadas à população idosa.

Associação aponta impacto do preconceito

Na carta, a ABRAz reconheceu a importância de estimular o envelhecimento saudável, mas afirmou que o discurso não pode excluir pessoas que convivem com doenças neurodegenerativas. Para a entidade, a fala do presidente foi inadequada, mesmo que a intenção fosse defender uma vida mais longa e com qualidade.

“A fala não foi apropriada. Nada justifica o descuido, nem mesmo a boa intenção”, afirmou a associação.

A organização também alertou que expressões que desumanizam pessoas com demência podem reforçar estigmas, afetar famílias e cuidadores e até desencorajar a busca por avaliação médica e diagnóstico.

Segundo a ABRAz, a perda de memória, da autonomia ou da capacidade de reconhecer pessoas próximas não significa que o indivíduo deixou de viver ou de sentir.

“Ela continua sendo pessoa, continua sentindo, se relacionando à sua maneira, respondendo ao toque, à voz conhecida, à música, ao cuidado”, destacou o documento.

A associação ainda lembrou que familiares e cuidadores enfrentam, muitas vezes, desgaste emocional, culpa, medo do julgamento social e sentimentos de luto diante das mudanças provocadas pela doença. Por isso, a maneira como a sociedade se refere às pessoas com demência também pode influenciar o acolhimento de quem convive com a condição.

Lula pediu desculpas após repercussão

No sábado (28), Lula pediu desculpas pela declaração durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG). O presidente classificou a fala como uma “gafe muito ruim” e afirmou que se arrependeu do comentário.

“Foi uma falha minha e eu quero pedir desculpas, Fernando Henrique, a você e à sua família, todos os familiares, e ao povo brasileiro. Prometo nunca mais cometer uma gafe dessas”, disse.

Lula explicou que havia participado, na sexta-feira, de um encontro no Rio de Janeiro voltado à discussão sobre políticas para a população idosa. Segundo ele, o objetivo era defender medidas para que as pessoas envelheçam com qualidade de vida, mas a declaração sobre FHC acabou sendo inadequada.

O presidente também pediu desculpas ao filho do ex-presidente e aos demais familiares.

Fundação FHC também lamentou declaração

Na noite de sexta-feira (27), a Fundação Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota lamentando as palavras de Lula. A instituição também corrigiu uma informação sobre o último encontro entre os dois ex-presidentes.

“A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, afirmou a instituição.

FHC foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado e tem 95 anos.