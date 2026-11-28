Reprodução / Instagram Pescadora bate recorde brasileiro com tucunaré de 57 cm

Uma pescadora esportiva de 45 anos entrou para a história da pesca brasileira ao capturar um tucunaré -amarelo de 57 centímetros. Hellen Pontieri teve o recorde homologado pela BGFA Records na categoria Brasileiro Absoluto Feminino, na modalidade comprimento.

A captura ocorreu em 30 de setembro de 2026, no Lago Corumbá III, em Luziânia, Goiás. O reconhecimento foi divulgado na sexta-feira (27) pela entidade responsável pela homologação dos recordes da pesca esportiva no Brasil.

Com o exemplar de 57 centímetros, Hellen superou a marca anterior de 56 centímetros, que pertencia a Carolina Lemes de Oliveira. Antes dela, Cristiane Soares Aguiar havia registrado um peixe de 55 centímetros, enquanto Poliana Antunes de Sousa ocupava a terceira posição, com 48 centímetros.

Como foi a captura do tucunaré de 57 cm

Em relato divulgado pela BGFA, Hellen contou que estava pescando às margens do lago por volta das 15h30, em uma região com muitos galhos e estruturas submersas, conhecidos como paliteiros.

O peixe atacou a isca durante o recolhimento, no terceiro arremesso. Naquele momento, o exemplar já estava próximo do barco, mas a pescadora precisou controlar a disputa para impedir que o animal entrasse nos obstáculos submersos.

“Depois de uma boa briga, conseguimos embarcar o peixe”, relatou Hellen na publicação.

Para a captura, ela utilizou uma carretilha Legacy Marine, vara Selva 7 de 14 libras, linha japonesa Tokurio 0,20 e uma isca Savage branca Marine.

A pescaria contou com o acompanhamento do guia Fernando Alves Lima e a operação da equipe Barba Negra.

Como funciona a homologação dos recordes de pesca

A BGFA Records estabelece critérios técnicos para reconhecer os recordes brasileiros da pesca esportiva. As capturas precisam ser documentadas e submetidas à análise da comissão julgadora da entidade.

Na modalidade comprimento, o tamanho do peixe é o critério utilizado para estabelecer a marca. Para a medição, a organização exige a utilização de uma régua oficial da BGFA ou, mediante condições específicas, da régua da International Game Fish Association (IGFA).

O procedimento também exige registros fotográficos e em vídeo para comprovar a captura e a medição. Uma das principais regras da entidade é que o peixe seja devolvido vivo à água.

Após a análise e aprovação da documentação, o pescador passa a integrar o Hall da Fama da BGFA, com o recorde publicado nos canais oficiais da organização.

O resultado de Hellen Pontieri coloca a pescadora no topo do ranking brasileiro feminino de tucunaré-amarelo, com uma marca de 57 centímetros.