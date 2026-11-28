Reprodução/ Wikimedia Commons Javier Milei, presidente da Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que não tem interesse em receber um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a cerimônia de posse, marcada para 5 de janeiro de 2027, em Brasília. Em entrevista à CNN, o argentino voltou a fazer críticas ao brasileiro, repetiu acusações e disse que não pretende participar do evento, em meio ao agravamento das tensões diplomáticas entre os dois países.

Milei afirmou que não foi convidado e, ao ser questionado se gostaria de receber o convite, respondeu negativamente. O presidente argentino também justificou a posição com ataques dirigidos a Lula, a quem chamou de corrupto e ladrão, além de mencionar o período em que o petista esteve preso.

A entrevista foi concedida à CNN e a íntegra será exibida neste domingo (29).

Milei volta a chamar Lula de corrupto e ladrão

Durante a entrevista, Milei afirmou que não considera suas declarações sobre Lula ofensivas. O argentino sustentou que as acusações que faz ao presidente brasileiro seriam verdadeiras e voltou a mencionar as condenações que o petista teve anuladas pela Justiça.

"Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário", afirmou Milei, ao justificar os ataques. Ele também alegou que Lula deixou a prisão por questões processuais, e não porque teria sido comprovada sua inocência.

As declarações representam a interpretação de Milei. As condenações de Lula foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu questões relativas à competência da Justiça que julgou os processos, além de decisões posteriores sobre imparcialidade no caso.

O argentino ainda afirmou que não teria insultado Lula, apesar de repetir termos como "corrupto" e "ladrão" para se referir ao brasileiro.

Lula decidiu não convidar Milei para a posse

A declaração de Milei ocorre depois de o governo brasileiro decidir não convidá-lo para a cerimônia de posse de Lula, em janeiro. Inicialmente, auxiliares do presidente brasileiro avaliavam a possibilidade de chamar o argentino como um gesto diplomático para tentar superar as diferenças políticas entre os dois líderes.

A decisão mudou após novos ataques de integrantes do governo argentino ao processo eleitoral brasileiro. O chanceler Pablo Quirno voltou a questionar a eleição que garantiu a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, em outubro.

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil e pela imprensa brasileira, o Planalto optou por não enviar convite a Milei nem ao chanceler argentino. A possibilidade de chamar outras autoridades da Argentina, como governadores e ex-presidentes, foi considerada para manter canais diplomáticos com o país vizinho.

Entre os nomes citados estão os ex-presidentes Mauricio Macri e Alberto Fernández, que poderão ser convidados em caráter pessoal.

Crise diplomática entre Brasil e Argentina

O distanciamento entre Lula e Milei se intensificou ao longo de 2026, após uma série de declarações públicas do presidente argentino contra o brasileiro. Em julho, Milei esteve no Brasil durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro e chamou Lula de "ladrão" e "presidiário".

Na ocasião, o governo brasileiro reagiu e convocou o embaixador Julio Bitelli para consultas. O diplomata permanece no Brasil e não deverá retornar ao posto em Buenos Aires.

A representação diplomática brasileira na Argentina foi rebaixada, e as relações entre os governos passaram a enfrentar um período de maior tensão. Em outubro, Milei também não reconheceu publicamente a vitória de Lula nas eleições e questionou a transparência do sistema eleitoral brasileiro.

O argentino foi um dos poucos líderes da região a não felicitar o petista pela reeleição, enquanto outros presidentes sul-americanos, inclusive de direita, reconheceram o resultado.

Relação comercial segue preservada, diz Milei

Apesar das críticas políticas, Milei afirmou que as relações econômicas entre os dois países permanecem intactas. A Argentina e o Brasil são parceiros comerciais estratégicos e integram o Mercosul, bloco que reúne países da América do Sul para promover integração econômica e comercial.

"Comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta", afirmou o presidente argentino, ao tentar separar as divergências políticas das relações entre os dois países.

A declaração ocorre em meio à expectativa pela próxima reunião do Mercosul, prevista para 4 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai, que poderá reunir líderes da região em um cenário de tensões políticas e diplomáticas.