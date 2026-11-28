Reprodução Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta e apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A decisão foi proferida pela Justiça de São Paulo nesta sexta-feira (27).

Além do chefe da facção, a sentença também condenou familiares dele por envolvimento no esquema investigado pelo Ministério Público paulista. A mulher de Tuta, Adriana Cristina dos Santos, recebeu pena de 15 anos e nove meses de prisão. Os cunhados Maiko Willian de Farias Dantas e Andréa Cristina dos Santos foram condenados a dez anos e dois meses cada.

Os filhos de Tuta foram absolvidos. Outros três réus também foram condenados no processo. Com exceção do líder do PCC, os condenados podem recorrer em liberdade.

Esquema movimentou mais de R$ 100 milhões

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o grupo investigado movimentou mais de R$ 100 milhões em transações bancárias, principalmente com recursos provenientes do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas.

A investigação aponta que, entre 2014 e 2019, os envolvidos utilizaram mecanismos para ocultar e dissimular a origem do dinheiro, incluindo a compra de imóveis e a participação em empresas. Parte do patrimônio teria sido registrada em nome de terceiros para dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários e a rastreabilidade dos recursos.

As propriedades identificadas pelos investigadores estão distribuídas entre a capital paulista, o litoral e municípios do interior de São Paulo.

Na sentença, a Justiça determinou o perdimento de bens e valores apreendidos que ultrapassam R$ 55 milhões. A medida representa a perda do patrimônio em favor do Estado, conforme os termos da decisão judicial.

Quem é Tuta, liderança do PCC

Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, é apontado como um dos integrantes de destaque na estrutura do Primeiro Comando da Capital, facção criminosa que surgiu em São Paulo e expandiu sua atuação para diferentes regiões do Brasil e outros países.

Ele foi preso em 16 de maio de 2025, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e posteriormente transferido para o sistema penitenciário paulista. Atualmente, está preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Tuta também foi condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Sharks, deflagrada em 2020. A investigação apurou um esquema que teria movimentado R$ 1,2 bilhão entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Em 2023, o Ministério Público de São Paulo chegou a divulgar informações de que Tuta teria sido assassinado pelo PCC, após supostamente ordenar a morte de um comparsa. Posteriormente, a facção divulgou um comunicado negando a morte e afirmando que ele havia sido expulso por má conduta e falta de responsabilidade.

Contudo, segundo o Ministério Público, ele acabou reintegrado à organização criminosa.