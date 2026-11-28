Reprodução Andreas von Richthofen antes e depois

Andreas von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen, enfrenta uma série de cobranças judiciais relacionadas a dívidas municipais que ultrapassam R$ 428 mil. Aos 39 anos, o bioquímico responde a pelo menos 27 processos em São Paulo e em São Roque, no interior paulista, apesar de ter herdado um patrimônio estimado em R$ 10 milhõe s após o assassinato dos pais, em 2002.

A situação envolve principalmente débitos relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóveis que passaram a integrar a herança da família. Para regularizar parte das pendências, Andreas aderiu a um programa de parcelamento da Prefeitura de São Paulo. A negociação, de aproximadamente R$ 47,8 mil, resultou na suspensão de duas ações judiciais.

As informações foram divulgadas pela revista Veja e pelo portal Metrópoles, que levantou os processos em tramitação na Justiça paulista.

Irmão de Suzane tem 27 processos por dívidas

Do total de ações judiciais, sete foram movidas pela Prefeitura de São Paulo, enquanto outras 20 têm como autora a administração municipal de São Roque, cidade onde Andreas vive atualmente.

Na capital paulista, os débitos chegam a R$ 362.728,28, considerando encargos e despesas judiciais. Desse valor, R$ 47.769,71 foram incluídos no programa de parcelamento da prefeitura. Outros R$ 314.958,57 continuam sob cobrança.

Já em São Roque, as 20 ações somam R$ 65.517,55 em pendências municipais. Com isso, o total das dívidas identificadas nas duas cidades chega a R$ 428.245,83.

Os pedidos de suspensão de duas cobranças foram registrados em junho e dezembro de 2025, após a Justiça ser comunicada sobre a adesão de Andreas ao programa de negociação. Apesar do acordo, as demais ações continuam em andamento.

A intimação judicial mais recente foi encaminhada ao bioquímico em 21 de outubro de 2026.

Como Andreas herdou fortuna de R$ 10 milhões

Andreas se tornou o único herdeiro do patrimônio dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, após o assassinato do casal, em outubro de 2002. Na época, ele tinha 15 anos.

Suzane foi condenada por participação no planejamento do crime, executado com a ajuda dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Por ser considerada indigna de receber a herança em razão de sua participação no assassinato, ela foi excluída da partilha dos bens.

O patrimônio familiar era estimado em aproximadamente R$ 10 milhões e incluía seis imóveis, terrenos, veículos, dinheiro em contas bancárias e aplicações financeiras.

Entre as propriedades estava a mansão onde a família vivia, na zona sul de São Paulo. O imóvel foi vendido em 2014 por R$ 1,6 milhão. Andreas também herdou um sítio em São Roque, onde vive atualmente.

Andreas vive longe da exposição pública

Ao longo dos anos, Andreas manteve uma vida reservada e distante dos holofotes, diferentemente da irmã, cuja trajetória voltou a ganhar repercussão com produções audiovisuais sobre o caso.

Formado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo (USP), ele também concluiu doutorado na área de química.

A história da família voltou ao debate público com a estreia do documentário "Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga", da Netflix. Andreas chegou a ser convidado para participar da produção, mas preferiu não conceder depoimento.

Atualmente, o bioquímico mantém residência em uma propriedade rural em São Roque. As movimentações judiciais recentes, no entanto, voltaram a colocar seu nome em evidência por causa das dívidas relacionadas ao patrimônio herdado dos pais.